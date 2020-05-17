شعاع: تطبيق "القراءة الموحد" لتسجيل قراءة عدادات الكهرباء و دورنا يقتصر على إحضار القراءة المنتظمة

أكدت شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء، أنه تم الانتهاء من تطبيق برنامج القراءة الموحد بجميع شركات توزيع الكهرباء التى تعمل بها شركة شعاع فيما عدا شركة القناة بالكامل بنسبة 100%، موضحا أن برنامج القراءة الموحد الذى يتم تطبيقه يهدف للوصول إلى أعلى دقة فى القراءات، وتنفذه وزارة الكهرباء بالتعاون مع شركة شعاع وشركة هندسة النظم التابعة للوزارة، بهدف إنجاح منظومة قطاع الكهرباء.

وأشادت شركة شعاع بالتعاون المثمر بينها وبين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وعلى رأسها الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء ونائبه المهندس أسامة عسران والمحاسبة نادية قطرى نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر للشئون التجارية وفريق العمل الخاص بهم بتطبيق القراءة الموحد بشكل يومى مع شركة شعاع لتنفيذ البرنامج بجميع شركات التوزيع التى تعمل بها الشركة.





كما أشادت شعاع بدور المهندس أسامة عسران نائب الوزير الذى وضع على عاتقه العمل على مدار الساعة لإنجاح البرنامج الذى يهدف إلى القضاء على مشاكل فواتير الكهرباء.

يذكر أن نظام العمل بشركة شعاع يعتمد على التقاط صورة لعداد الكهرباء منذ يونيو 2019، وتعمل شعاع باستمرار على تطوير نظام العمل بالتعاون مع وزارة الكهرباء ليتم التقاط صورة لعداد وإرسالها اونلاين لشركات توزيع الكهرباء.





وأكدت شعاع أن مسئولية الشركة تقتصر على إحضار قراءات لعدادات الكهرباء منتظمة بشكل شهرى وإرسالها لشركات توزيع الكهرباء بالصورة اونلاين من خلال القراءة الموحد، وينتهى دورها عند هذه المرحلة اما فيما يخص عملية إصدار الفواتير و العمليات الحسابية الخاصة بها ليس من اختصاص شركة شعاع وهى مسئولية شركات توزيع الكهرباء.