بسبب كورونا.. الجبلاية تمد تعليق النشاط الرياضي حتى منتصف يونيو

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أن اللجنة الخماسية المؤقتة للجبلاية برئاسة عمرو الجنايني سوف تصدر قرارا خلال أيام يتم بموجبه مد تعليق النشاط الرياضى من 30 مايو الجاري وحتى منتصف شهر يونيو القادم.
كان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أكد أن الحكومة تدرس عودة فتح الأندية الرياضية ومراكز الشباب والنشاط الرياضي تدريجيا في منتصف يونيو القادم.
قال المصدر ذاته أنه من الطبيعى إصدار الجبلاية قرارا بمد تعليق النشاط الرياضي الى منتصف شهر يونيو القادم بعد تصريحات رئيس الوزراء فى المؤتمر الصحفى اليوم الأحد.
يذكر أن التصور الذي تم مناقشته بين اتحاد الكرة ووزير الرياضة تضمن انه في حال الحصول على الضوء الأخضر لاستئناف الدورى سوف تشهد التدريبات الالتزام ببعض الإجراءات التي وضعتها اللجنة الطبية بالجبلاية وتتمثل فى :
ـ تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية والطبية فى المباريات ويتم الاكتفاء بالمدير الفنى والمدرب العام وإدارى واحد والطبيب ومساعد له فقط.
- خضوع جميع اللاعبين لتحاليل الكشف عن فيروس كورونا قبل عودة الدورى.
- تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات وتقام في ملاعب مفتوحة تنفيذا لفكرة التباعد الاجتماعي.
- منع إقامة أكثر من لاعب واحد فى الغرفة الواحدة بالفندق.