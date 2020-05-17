برلماني يوضح الهدف من قرار تأجيل امتحانات الثانوية العامة

أشاد محمد الكومى عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، بقرارات وزير التربية والتعليم، بشأن امتحانات الثانوية العامة 2020 للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب، معقبًا:" مناسبة جدًا فى ظل الظروف الراهنة".
وقال "الكومى" لـ"صدى البلد"، إن منذ ظهور فيروس كورونا المستجد فى البلاد، ووزارة التربية والتعليم تقوم بجهود كبيرة من أجل الحفاظ على سلامة الطلاب ومنع انتقال العدوى، ومع أستمرار بقاء الفيروس في البلاد ينبغي السير على خطة التعايش التى أعلنت عنها وزارة الصحة من أجل استمرار الحياة وذلك ما ظهر جليا فى قرارات وزير التربية والتعليم.
وأكد عضو لجنة التعليم والبحث العلمى، أن قرارات وزير التربية والتعليم جميعها تصب فى صالح الطالب وتحافظ على سلامته، مشيرًا الى أن وزير التربية والتعليم قدم حلول منطقية من أجل سير عملية امتحانات الثانوية العامة من توفير لجان معقمة بأقل عدد من الطلاب فضلا عن امكانية تأجيل الامتحان للعام القادم فى حالة عدم خوف الطالب من أداء الامتحان بسبب فيروس كورونا المستجد وذلك يؤكد حرص الوزارة على مراعاة العامل النفسى للطالب لاداء الامتحان على اكمل وجه.