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برلمان

برلماني يوضح الهدف من قرار تأجيل امتحانات الثانوية العامة

الأحد 17/مايو/2020 - 08:44 م
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة
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حسن رضوان
أشاد محمد الكومى عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، بقرارات وزير التربية والتعليم، بشأن امتحانات الثانوية العامة 2020 للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب، معقبًا:" مناسبة جدًا فى ظل الظروف الراهنة". 


وقال "الكومى" لـ"صدى البلد"، إن منذ ظهور فيروس كورونا المستجد فى البلاد، ووزارة التربية والتعليم تقوم بجهود كبيرة من أجل الحفاظ على سلامة الطلاب ومنع انتقال العدوى، ومع أستمرار بقاء الفيروس في البلاد ينبغي السير على خطة التعايش التى أعلنت عنها وزارة الصحة من أجل استمرار الحياة وذلك ما ظهر جليا فى قرارات وزير التربية والتعليم.


وأكد عضو لجنة التعليم والبحث العلمى، أن قرارات وزير التربية والتعليم جميعها تصب فى صالح الطالب وتحافظ على سلامته، مشيرًا الى أن وزير التربية والتعليم قدم حلول منطقية من أجل سير عملية امتحانات الثانوية العامة من توفير لجان معقمة بأقل عدد من الطلاب فضلا عن امكانية تأجيل الامتحان للعام القادم فى حالة عدم خوف الطالب من أداء الامتحان بسبب فيروس كورونا المستجد وذلك يؤكد حرص الوزارة على مراعاة العامل النفسى للطالب لاداء الامتحان على اكمل وجه.


وجاء ذلك بعد أن أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن 18 قرارا بشأن امتحانات الثانوية العامة 2020، وذلك خلال مؤتمر مجلس الوزراء، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.

وتتمثل هذه القرارات فيما يلي:

- تعقد امتحانات الثانوية العامة يوم 21 يونيو 2020، بدلا من 7 يونيو 2020، بعد التأكد من اكتمال كافة إجراءات التعقيم وتطهير اللجان قبل بدء الامتحانات.
 
- سيتم الإعلان عن جداول امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية خلال 48 ساعة.
  
- سيتم توفير الكواشف الحرارية وتوزيع كمامات على الطلاب قبل دخول اللجان الامتحانية.
 
- تمت زيادة عدد المقرات الامتحانية للطلاب على أن يكون داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى 14 طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب.

- تعقد امتحانات الثانوية العامة بدءًا من الساعة 10 صباحًا.
 
- سيتم تنظيم دخول الطلاب إلى اللجان الامتحانية في طابور على أن يكون هناك مسافة بين كل طالب تقدر بـ2 متر.

- سيتم إجراء المسح الحراري لجميع الطلاب قبل دخول مقرات اللجان الامتحانية وتوزيع الكمامات.
 
- سيتم تعقيم لجان سير الامتحانات بصفة يومية بعد انتهاء الفترة الزمنية المخصصة للامتحان.
 
- التحرك للأدوار الساعة 8:30 صباحًا وفقًا للوحات إرشادية والملاحظ يتأكد من ارتداء الكمامة وتعقيم اليدين.
 
- في حالة عدم الملائمة الصحية وارتفاع درجة الحرارة سيتم طلب سيارة الإسعاف للطالب داخل اللجان الامتحانية والتحرك للمستشفى المختص وإثبات ذلك في تقرير رسمي ويثبت في محضر اللجنة ويتم تأجيل الامتحان له للدور الثاني بنفس الدرجة الفعلية.
 
- تأجيل الامتحان للطلاب إلى الدور الثاني في حال وجود لجنة سير الامتحان في منطقة حجر صحي في أي منطقة في مصر بنفس الدرجة الفعلية.
 
- في حالة حدوث اشتباه لأحد الطلاب أثناء سير الامتحان يعرض الأمر على المسؤول الصحي لتحديد خروجه أو بقائه، وفي حالة الخروج ينقل بسيارة إسعاف لتحديد حصول الطالب على الدرجة الفعلية وفقًا لتقرير المستشفى.
 
- الطالب الذي سيتأخر عن الحضور لمقر اللجنة الامتحانية حتى الساعة 9 صباحًا يعتبر غائبا لأنه يجب أن يكون هناك وقت كاف للكشف عن المحمول وإتمام إجراءات التعقيم.
 
- الطالب الذي سيغيب عن أداء الامتحان نظرًا لظروف قهرية مثل "تواجده في الحجر الصحي- إصابة" سيتم تأجيل له الامتحان للدور الثاني بنفس درجة امتحان الدور الأول، ويسمح لهم في حالة الرسوب في مادة أو مادتين في دخول دور ثاني يحدد موعده لاحقًا.
 
- هناك تعاون وثيق مع وزارة الصحة والداخلية والتنمية المحلية خلال فترة عقد الامتحانات.
 
 - يستطيع الطالب أو أولياء الأمور الذين يخشون دخول الامتحان هذا العام طلب تأجيل عقد الامتحان للطالب للعام المقبل على أن يعامل معاملة أداء الامتحان للمرة الأولى.
 
- مدارس STEM تخضع لكل إجراءات الثانوية العامة وسيتم تطبيق كافة الإجراءات عليهم أيضًا. 
 
- سيستمر التشعيب الحالي لطلبة الصف الثاني الثانوي للعام المقبل، وذلك نظرًا للظروف الاستثنائية التي نمر بها حاليًا.
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