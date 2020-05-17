بنك التنمية الصناعية: توفير قروض بقيمة 100 مليار جنيه بفائدة 8% للمشروعات الصغيرة

قال طارق جلال ، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة ببنك التنمية الصناعية، إن البنك المركزي قام بوضع تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبعد ذلك أطلق مبادرة لدعم هذه المشروعات، لافتًا إلى أن المشروعات الصغيرة لم تتلق دعمًا مثلما حدث خلال آخر 3 سنوات، وهذا الدعم أخرج هذه المشروعات من عنق الزجاجة.

وتابع "جلال"، خلال حواره ببرنامج "بنوك واستثمار"، الذي يقدمه الإعلامي إسماعيل حماد، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن المشروعات الصغيرة التي دعمت بـ5% من البنك المركزي حصلت على تمويل ضخم، وهذا أدى لانتقالها من المرحلة الصغيرة للمرحلة المتوسطة، التي تتخطى مبيعاتها 50 مليون جنيه.

ولفت إلى أن مبادرة الصناعة توفر قروضا بـ100 مليار جنيه بفائدة 8%، وهذه المبادرة كانت محورا وسندا قويا للقطاع الصناعي، وهذا أمر هام في ظل الظروف الراهنة، ولعبت دورًا كبيرا في تغيير محور الإنتاج، وتدريب العمالة، منوهًا بأن البنك يسعى لدعم الصناعة المصرية، بداية من الورشة الصغيرة من خلال توفير لهذه الورش حضانات، وتقديم الكثير من الخدمات غير المالية، وتقديم العديد من حزم التسهيلات.



