سكان الإسكان الاجتماعي بالعاشر من رمضان يطالبون بتوفير الخدمات

استغاث المواطن محمد عبدالرحمن من سكان الحي 31 إسكان اجتماعي مجاورة الرابعة مدينة العاشر من رمضان، فاقوس محافظة الشرقية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من قلة الخدمات .

ويقول فى رسالته : نناشد المسئولين توفير عدد من الخدمات بالحى، مثل توصيل التليفون الأرضي ومخبز وصيدلية ومدارس ودور حضانة، وتسهيل توفير سرفيس وميكروباصات وذلك للتسهيل على المواطنين.

التواصل مع القارئ 01050559938

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360