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فن

نور تستفتي جمهورها: تفتكروا هنلاقي مريم قبل فتحي؟

الأحد 17/مايو/2020 - 11:46 م
نور
نور
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محمد بدران
نشرت الفنانة اللبنانية نور صورة جديدة عبر "انستجرام" من مسلسل "البرنس" الذى يعرض حاليا في السباق الرمضاني.

وعلقت نور على الصورة قائلة: "تفتكروا هنلاقي مريم قبل فتحي وأخواته ما يلاقوها؟#البرنس#كواليس_البرنس.. #رمضان٢٠٢٠#رمضان_كريم".

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى.

"البرنس" بطولة محمد رمضان بجانب كل من نور وأحمد زاهر وروجينا وإدوارد ومحمد حاتم وريم سامي ومحمد علاء ودينا عبد العزيز وأحمد داش، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2020.

تدور أحداثه فى إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة "البرنس"، و"رضوان البرنس" يجسد شخصيته محمد رمضان الذي يعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه.

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