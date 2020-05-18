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المتحدث باسم الحكومة يكشف آليات تطبيق إجراءات عيد الفطر ورسالة هامة للعاملات بالحكومة ..فيديو

الإثنين 18/مايو/2020 - 01:21 ص
نادر سعد
نادر سعد
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إبراهيم القادري
قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدولة بذلت كل هذا الجهد منذ ظهور فيروس كورونا حتي الآن ولن تغامر بأبنائها طلاب الثانوية العامة وغيرهم في جميع المراحل التعليمية المختلفة، ووزير التعليم العالي ووزير التربية والتعليم عضوان أساسيان في لجنة الأزمات الخاصة بفيروس كورونا.

وأضاف نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كل يوم" المذاع علي قناة "إكسترا نيوز"، أن الإجراءات التي سيتم تطبيقها في لجان الثانوية العامة ستجعلها آمنة بالكامل، إضافةً إلى تواجد فرق طبية متكاملة في مقر الامتحانات.

وأوضح نادر سعد ، أن قرارات رئيس الوزارء الخاصة بعيد الفطر التي صدرت سيتم تطبيقها منذ أول أيام عيد الفطر وإجازة العاملين بالحكومة هذا العام 5 أيام بدلا من 3 أيام، وستكون الإجازة منذ يوم الأحد حتى يوم الخميس من نفس الأسبوع.


وتابع أنه اعتبارا من الأحد المقبل سيتم تطبيق حظر التجوال من الساعة الخامسة مساء.


واستكمل أن عودة الحياة للعمل ستكون وفق إجراءات معينة، كما أن العاملات في الحكومة من النساء ليس هناك تسرع لعودتهن لحين إشعار آخر.

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