عضو سابق باتحاد الكرة يكشف موعد رحيل اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني

كشف المهندس أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة السابق، عن موعد رحيل اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني عن الجبلاية بعد انتهاء التكليف الصادر لهم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.
كان رئيس مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولى أعلن أنه سيتم النظر فى استئناف النشاط الرياضى وفتح الأندية ومراكز الشباب منتصف شهر يونيو القادم.
وقال المهندس احمد مجاهد عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، المدة المتبقية من عمر اللجنة الخماسية أقل من شهرين ونصف كحد أقصى طبقا للتكليف الصادر من الفيفا لذلك فإن عليهم عبء إغلاق الملفات المفتوحة تمهيدًا لتسليم الاتحاد طبقا للقانون واللائحة وقرار الفيفا.
يذكر أن الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا قام بتعيين اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني لإدارة شؤون الجبلاية والدكتور جمال محمد على ناءبا وعضوية الثلاثى محمد فضل والدكتور أحمد عبدالله والدكتورة سحر عبدالحق.