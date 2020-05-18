AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الاقتصاد الياباني يسجل انكماشا تاريخيا بسبب كورونا

الإثنين 18/مايو/2020 - 07:53 ص
صدى البلد
Advertisements
شريف سيد
كشفت شبكة سي إن إن الأمريكية، اليوم الإثنين، عن دخول الاقتصاد الياباني مرحلة ركود كبيرة، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. 

ووفقا للحكومة اليابانية، فإن الاقتصاد في البلاد سجل ثالث أكبر انكماش في العالم بنسبة 0.9%، في الفترة من يناير إلى مارس مقارنة بالربع الأول من العام السابق. 

وسجل الاقتصاد الياباني للربع الثاني على التوالي تراجع كبير، وهو ما يعني أن اليابان دخلت على مرحلة ركود. 

وكان الاقتصاد الياباني يكافح بالفعل قبل تفشي الفيروس حيث انكمش النشاط الاقتصادي في أواخر العام الماضي حيث استوعبت البلاد زيادة في ضريبة المبيعات وتعاملت مع أعقاب إعصار هاجيبس ، عاصفة قوية ضربته الخريف الماضي. 

كما توقع الخبراء تسجيل اليابان انكماش كبير في الاقتصاد يصل إلى 12%. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كارثة جديدة بسبب كورونا .. صندوق النقد يعلن دخول الاقتصاد العالمي مرحلة الركود

بورصات آسيا تتراجع بفعل تقديرات انكماش الاقتصاد العالمي بأسوأ وتيرة

داليا هاشم تكتب: أزمة كورونا وركود الاقتصاد العالمي

ركود حاد.. البنك المركزي الألماني يستبعد تعافى الاقتصاد سريعا

انخفاض ملحوظ في عدد الوفيات.. إسبانيا تعلن أحدث إحصائية لضحايا كورونا

تداعيات كورونا.. فرنسا تدخل في ركود فني وإسبانيا ترى أسوأ أداء اقتصادي منذ 2009

ترشيحاتنا

شاهد من أهلها.. عضو بحزب أردوغان: تركيا تغرق والحكومة تسرقنا.. فيديو

هنيدى يمازح متابعيه بسبب الحر.. وعمرو عبد الجليل يعلق

توصل الأطباء لـ سبب مرض كاواساكي الغامض قاتل الأطفال

تفاصيل اصابة المعلق بلال علام بفيروس كورونا.. فيديو

في عيد ميلادها.. آثار الحكيم: هالة سرحان تحرشت بي لمدة 3 أيام

شديد الحرارة.. الأرصاد: القاهرة تسجل 42 اليوم وهذا هو موعد انكسار الموجة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعباءة أنيقة.. جويل مردينيان تتألق في أحدث جلسة تصوير

تصميم تخيلى جديد للسيارة همر اتش1 المستقبلية.. صور

تصميم تخيلى جديد للسيارة هيونداى سانتا كروز 2021.. صور