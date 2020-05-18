الاقتصاد الياباني يسجل انكماشا تاريخيا بسبب كورونا

كشفت شبكة سي إن إن الأمريكية، اليوم الإثنين، عن دخول الاقتصاد الياباني مرحلة ركود كبيرة، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.





ووفقا للحكومة اليابانية، فإن الاقتصاد في البلاد سجل ثالث أكبر انكماش في العالم بنسبة 0.9%، في الفترة من يناير إلى مارس مقارنة بالربع الأول من العام السابق.





وسجل الاقتصاد الياباني للربع الثاني على التوالي تراجع كبير، وهو ما يعني أن اليابان دخلت على مرحلة ركود.





وكان الاقتصاد الياباني يكافح بالفعل قبل تفشي الفيروس حيث انكمش النشاط الاقتصادي في أواخر العام الماضي حيث استوعبت البلاد زيادة في ضريبة المبيعات وتعاملت مع أعقاب إعصار هاجيبس ، عاصفة قوية ضربته الخريف الماضي.





كما توقع الخبراء تسجيل اليابان انكماش كبير في الاقتصاد يصل إلى 12%.



