حصاد القمح يزيّن قرى الاسماعيلية باللون الذهبي ويسعد قلوب المزارعين

تزينت الحقول والأراضى الزراعية بقري محافظة الاسماعيلية باللون الذهبى، بالتزامن مع حصاد محصول القمح وبتواجد الفلاحون وسط الزراعات، مما يعطى صورة تثير البهجة والسعادة ليست للفلاح فقط ولكن لكل المصريين، لبدء استقبال الصوامع والشون للمحصول الذهبي.





الفلاحون وأسرهم مستعدون ويحتفلون، وكان حصاد القمح العيد الثاني لهم، تراهم واولادهم يشاركون حصاد القمح، ومتابعة المحصول الرئيسي، والذى يجلب الأموال وتنفرج أزمة الفلاح، ويجنى محصوله بعد أشهر من الزراعة والرى والمتابعة.

اقرأ أيضًا:





وفى الصباح الباكر ترى أشعة من الذهب تغطى مساحات واسعة من الأراضى التى حان وقت حصادها والمزارعون يمسكون بمناجلهم يحصدون محصولهم، وسط حالة من السرور والفرحة تلمع بأعينهم لما يمثله هذا المحصول من اهميه كبيرة لهم.





يقول احمد فراج مهندس زراعي، ان القمح ليس مجرد زرعة ينتظرها الفلاح، وليس مجرد محصول تتداوله الأسواق، ولكنه حدوتة مصرية لتوفير رغيف الخبز فى دولة عُرفت على مدار التاريخ بـأنها سلة غلال العالم،





يقول مجدي محروس مزارع، يعتبر بدء موسم حصاد القمح في الاسماعيلية عيد للفلاحين، فالأفراح تعم بيوتهم خلاله، مؤكدا ان حصاد القمح حصاد تعب وشقاء العام كله.





واضاف:" الفدان يحتاج حصاده ليومين أو ثلاثة، وعادة يبدأ بحصاد أعواد القمح كاملة باستخدام المناجل، ثم تترك على الأرض لعدة أيام، بعدها يتم تربيط القش إلى أكوام، باستخدام حبال الليف المصنوعة من النخيل،









يقول حسن عبد العال، مزارع، احنا بنحصد القمح وناخذ ما بكفينا للخبز طوال العام والباقي يتم توريده للصوامع والشون.





وانطلق موسم حصاد القمح بأرض الفيروز بشرق القناة، وذلك في إطار السعي لزيادة المساحات المنزرعة من القمح للعمل علي توفير احتياجتنا من هذة السلعة الاستراتيجية.





وبلغت المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بالقنطرة شرق حوالي 10 آلاف فدان وبلغت انتاجية الفدان حوالي 12 اردبا رغم الظروف والتحديات التي واجهت المزارعين وأهمها عدم توافر بعض انواع الأسمدة.





وافتتح اللواء عمر ادريس رئيس المركز والمدينة موسم الحصاد يرافقة احمد الاسناوي نائب رئيس المركز والمدينة وسيد عبدالسميع رئيس لجنة الوفد بالقنطرةو نقيب الفلاحين بالقنطرة ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية.





وتفقد الجميع مراحل الحصاد، كذلك صوامع التخزين بالقنطرة حيث يوجد 12 خلية تخزين سعة الخلية 5 اطنان.





وتفقد الجميع مراحل التخزين بداية من الموازين وآخذ العينة وباقي مراحل التخزين وقد بلغ ما تم توريدة حتي اليوم الي الصوامع 15507 اطنان منها 7877 طنا من مزارع القنطرة شرق و 7630 طنا من مراكز التجميع بالغرب.





وقد بلغت أسعار الاستلام هذا العام، 670 جنيها سعر اردب درجة نظافة 22,5، درجة نظافة 23 بـ 685 جنيها درجة نظافة 23,5، بـ 700 جنيه.

صرح بذلك محمد عودة رئيس لجنة الاستلام، واكد رئيس المركز والمدينة علي بذل قصارى الجهد لتوفير احتياجات المزارعين من الاسمدة المصرح بها وكذلك توفير الوقود.