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فن

مسرحيات زمان.. "العيال كبرت" و"المتزوجون" و"باي باي لندن" على نتفليكس في عيد الفطر

الإثنين 18/مايو/2020 - 12:57 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
أعلنت "نتفليكس" Netflix عن الأعمال الجديدة المقرر عرضها في عيد الفطر المبارك.

وجاء في بيان أن المسرحيات المعروضة هي "العيال كبرت" و"المتزوجون" و"باي باي لندن"، فإن هذه الإضافات الجديدة إلى منصة نتفليكس ستأخذ المشتركون في رحلة إلى عالم من الذكريات والحنين إلى الماضي. 


وسيتمكن المشتركون من مشاهدة هذه الباقة المميزة من المسرحيات الكوميدية عبر قسم مخصص على المنصة بعنوان "نوستالجيا Arabic Nostalgia" حيث ستتوفر المسرحيات في ١٩٠ دولة حول العالم لأكثر من ١٨٣ مليون عضو ليستمتعوا بمشاهدة المسرحيات مع إمكانية استعراض الترجمة باللغة الإنجليزية. سيتمكن المستخدمون الذين يملكون حسابات باللغة العربية من مشاهدة جميع المسرحيات، و ستكون مسرحيات مثل؛ المتزوجون، وريا و سكينة، ومراهق في الخمسين و باي باي لندن متوفرة لدي المستخدمين للحسابات باللغة الانجليزية عند الانطلاق على أن تضاف الترجمة الانجليزية لبقية المسرحيات لاحقًا.‎

وقالت نهى الطيب، رئيسة الاستحواذ وترخيص المحتوى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في نتفليكس: "نشعر بقدر كبير من الفخر والسعادة بتقديم هذه المسرحيات العربية على منصة نتفليكس، فهي أعمال شهيرة تربى العديد من المشتركين بمنصتنا على مشاهدتها وهم صغار، ونريد الآن أن نمنحهم الفرصة ليس فقط لاستعادة ذكريات الطفولة الجميلة، ولكن أيضًا كي يقوموا بتكوين المزيد من الذكريات مع الأجيال الجديدة.


وتضمن قائمة المسرحيات كلًا من مدرسة المشاغبين، العيال كبرت، شاهد ما شافش حاجة، سك على بناتك، المتزوجون، ريا وسكينة، الواد سيد الشغال، بالإضافة إلى مسرحيتين من الكويت وهما مراهق في الخمسين و باي باي لندن. ويمكن للمشتركين التمتع بهذه المسرحيات القديمة بدون فواصل وبأعلى جودة ليعيشوا لحظات لا تنسى بصحبة عائلاتهم. سوف تكون المسرحيات متوفرة على المنصة بدءًا من ٢١ مايو الجاري. 



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