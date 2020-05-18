بحوث تنافسية ومكافحة الفساد وترقيات.. تدريب أون لاين بجامعة سوهاج

on-line training

"في ظل الاجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للتعايش مع جائحة كورونا .

وقال رئيس الجامعة ان الهدف من استخدام التدريب عن بعد "on-line training" التيسير على اعضاء هيئة التدريس والقيادات الإدارية، ومعاوني اعضاء هيئة التدريس من داخل الجامعة وخارجها، للحصول على الدورات التدريبية الخاصة بالترقيات واستخدام وسائل ومعينات جديدة فى التدريب فى ظل الظروف الراهنة .

واضاف الدكتور خلف على همام مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، ان هذه الدورات تأتي ضمن سلسلة من الدورات التي سوف ينظمها المركز باستخدام طريقة التدريب عن بعد، ابتداء من شهر يونيو ٢٠٢٠م، حيث تم بدء الحجز في عدة دورات منها العرض الفعال،مشروعات البحوث التنافسية، مكافحة الفساد والتعريف به،وذلك من خلال هذا الرابط https://www.facebook.com/Sohag-FLDC-438672369927466/