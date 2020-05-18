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تعليم

بحوث تنافسية ومكافحة الفساد وترقيات.. تدريب أون لاين بجامعة سوهاج

الإثنين 18/مايو/2020 - 01:46 م
رئيس جامعة سوهاج
رئيس جامعة سوهاج
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خالد رياض
أعلن الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، عن بدء فعاليات الدورات التدريبية لأعضاء هيئة التدريس والقيادات الإدارية ومعاوني اعضاء هيئة التدريس باستخدام "التدريب " عن بعد" - on-line training "في ظل الاجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للتعايش مع جائحة كورونا .

 وقال رئيس الجامعة ان الهدف من استخدام التدريب عن بعد "on-line training" التيسير على اعضاء  هيئة التدريس والقيادات  الإدارية، ومعاوني اعضاء هيئة التدريس من داخل الجامعة وخارجها، للحصول على الدورات التدريبية الخاصة بالترقيات واستخدام وسائل ومعينات جديدة فى التدريب فى ظل الظروف الراهنة .

واضاف الدكتور خلف على همام مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، ان هذه الدورات تأتي ضمن سلسلة من الدورات التي سوف ينظمها المركز باستخدام طريقة التدريب عن بعد،  ابتداء من شهر يونيو ٢٠٢٠م، حيث تم بدء الحجز في عدة دورات منها العرض الفعال،مشروعات البحوث التنافسية، مكافحة الفساد والتعريف به،وذلك من خلال هذا الرابط https://www.facebook.com/Sohag-FLDC-438672369927466/

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