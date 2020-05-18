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تعليم

شاهد ..تعليم الغربية: بدء تسلم المشروعات البحثية لطلاب التعليم الفني بالمدارس..صور

الإثنين 18/مايو/2020 - 03:08 م
المشروعات البحثيه
المشروعات البحثيه للطلاب التعليم الفني
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أحمد على

أكد ناصر حسن وكيل التربية والتعليم بالغربية اليوم أنه باشر مراحل البدء فى تسلم المشروعات البحثية لطلاب التعليم الفني بالمدارس  على مستوي كافة الإدارات التعليمية بمراكز طنطا والمحلة وزفتي وكفرالزيات وبسيون وقطور والسنطة وسمنود .

وأضاف وكيل وزارة لتربية والتعليم أنه وجه بتشكيل لجنة تحت رئاسة صبري الدسوقي وكيل مديرية التربية والتعليم وفتحي أبوهندي مدير التعليم الفني سعيا في استلام كافة المشروعات البحثية للطلاب التعليم الفني بكافة الإدارات التعليمية .

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جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بخصوص تسليم المشروعات البحثية الطلابية وفقًا للمواعيد التي أعلنتها الوزارة والتي تبدأ من اليوم وحتى الخميس 4 يونيو المقبل .

كما باشر وكيل التعليم  سير أوضاع الدراسة بمدارس المحلة الثانوية الصناعية بنات بإدارة غرب المحلة وطنطا الثانوية الصناعية بنات بإدارة غرب طنطا، واطمأن إلى تنظيم المقاعد والمسافات بين كل طالب وآخر بمسافة لا تقل عن متر مربع .

وتابع وكيل التعليم فعاليات تسلم  المشروعات البحثية بالغربية يتم ورقيا والكترونيًا طبقًا لتعليمات الوزارة، حيث تم تكليف عددًا من مسئولي للمنصة الالكترونية بالتعليم الفني، سواء على مستوى الإدارات أو المدارس لحل كافة المشكلات التي قد تواجه رفع الأبحاث الكترونيا، ويقومون بالرد المباشر على كافة التساؤلات الطلابية حيال الاستفسارات بشأن المنصة، ورفع الأبحاث الكترونيا .

كما وجه وكيل التعليم بالضرورة تطهير ورش كافة المرافق بالمدارس بالمطهرات قبل توافد الطلاب، والالتزام بارتداء الكمامات كإجراء احترازي، وفقًا لخطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، وشدد بضرورة التطهير عقب انتهائها .

وأكد وكيل الوزارة أنه تم تكليف جميع قيادات المديرية والإدارات التعليمية العشر، والموجهين بمتابعة جميع المدارس ، وحل أي مشكلة أثناء تسليم المشروعات البحثية، كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية، وفرعية بالإدارات التعليمية العشر للمتابعة والرد على أي استفسارات من الطلاب.

كما وجه وكيل الوزارة إلى تنفيذ تعليمات الوزارة تمامًا، وأنه سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المدارس المخالفة .

شاهد ..تعليم الغربية: بدء تسلم المشروعات البحثية لطلاب التعليم الفني بالمدارس..صور
شاهد ..تعليم الغربية: بدء تسلم المشروعات البحثية لطلاب التعليم الفني بالمدارس..صور
شاهد ..تعليم الغربية: بدء تسلم المشروعات البحثية لطلاب التعليم الفني بالمدارس..صور
شاهد ..تعليم الغربية: بدء تسلم المشروعات البحثية لطلاب التعليم الفني بالمدارس..صور
شاهد ..تعليم الغربية: بدء تسلم المشروعات البحثية لطلاب التعليم الفني بالمدارس..صور
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