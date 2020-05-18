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تعليم

تعليم دمياط: 11 ألف طالب في أولى ثانوي أدوا اختبار التاريخ إلكترونيا

الإثنين 18/مايو/2020 - 03:17 م
صدى البلد
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زينب الزغبي
أدى اليوم الاثنين ١٠٩٢٢ طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوى بمحافظة دمياط ، اختبار مادة التاريخ لنهاية العام الدراسى ٢٠٢٠/٢٠١٩، وذلك إلكترونيًا عبر منصة الامتحانات التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأدى الطلاب اليوم امتحانات مادة التاريخ  من خلال أجهزة التابلت وأجهزة المحمول والحاسب الآلي المتصلة بشبكة الواي فاي أو الشريحة. 

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وتابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، سير العملية الامتحانية، كما اطمأنت على انتظامها ودخول الطلاب منصة الامتحان بالميعاد المحدد دون حدوث أية مشكلات..

من جانبه أكد عادل عثمان مدير مديرية التربية والتعليم بدمياط مجددًا استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بغرف عمليات المديرية و الإدارات التعليمية، وتحقيق التواصل مع الطلاب والتعامل الفورى مع أية مشكلة أو شكوى فنية قد تطرأ.
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