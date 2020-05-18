الاعتماد على التعليم عن بعد بنسبة 70%.. ننشر خطة الجامعات للعام الدراسي 2020/ 2021

قال الدكتور أحمد عبد العزيز، عضو المجلس الأعلى للجامعات ورئيس جامعة سوهاج، إن خطة التعليم للعام الدراسي الجديد، هي أن يتم تقسيم الطلاب لمجموعات صغيرة، وتدريس المحاضرات ما بين المحاضرات المرئية والأونلاين.

وأضاف "عبدالعزيز" في تصريح خاص لموقع" صدى البلد" أنه خطة التعليم عن بعد ستستمر في العام الدراسي الجديد وفي الوقت ذاته سيكون هناك سبل للتدريس وجهًا لوجه مع أعضاء هيئة التدريس، كما سيتم تقسيم الدفعات لمجموعات حيث يتم تقسيم الدفعات لاربع مجموعات في الأسبوع.

وأشار إلى أن من المتوقع مستقبلا أن تكتفي لها بالتعليم الإلكتروني بنسبة 70% إنما هناك بعض المواد التي تتطلب تواصل مع أستاذ المادة فلابد من أن تكون مرئية وتعقد يوم أو اثنين في الأسبوع.

وذكر أنه سيتم أعطاء فرصة كبيرة للجامعات لتطوير المدرجات وتطوير البنية المعلوماتية في الجامعات وخاصة وأنها تعاني من تكدث مجموعات كبيرة من الطلاب في قاعات المحاضرات ، لذا سيعطي ذلك الفرصة لتحسين البيئة التعليمية والقدرات الإلكترونية للطلاب.