البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية يستثمر في طاقة الرياح في بولندا

يعمل البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية على تعزيز انتقال الطاقة الخضراء في بولندا من خلال دعم محفظة Qair التي تبلغ 200 ميجاوات تقريبًا من الطاقة المتجددة مع خمسة قروض يبلغ مجموعها 280 مليون زلوتي بولندي (ما يعادل 63 مليون يورو تقريبًا). كما يقدم بنك بي إن بي باريبا إقراض تمويل المشاريع إلى المحفظة على أساس مواز.
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وتشمل المحفظة الإنشاء بموجب مخطط دعم مزادات الطاقة المتجددة البولندية (عقد مقابل فرق) قدره 93 ميجاوات من السعة الجديدة - مزارع الرياح الثلاث أودانين (50 ميجاوات) ، بارزيزيو (9 ميجاوات) ورسزنيا (9 ميجاوات) و 25 ميجاوات من الطاقة الشمسية الضوئية - وكذلك تشغيل مزارع الرياح Linowo (58 ميجاوات) ورزيبين (48 ميجاوات).
وسيتم تقديم قروض البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير إلى خمس مركبات بولندية ذات أغراض خاصة مملوكة في نهاية المطاف من قبل اثنين من الرعاة ذوي الخبرة - شركة تطوير ومشغل الطاقة المتجددة الفرنسية Qair وصندوق البنية التحتية الفرنسي RGreen Invest.
وقال هاري بويد كاربنتر ، مدير البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير ، رئيس قسم الطاقة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: "بينما تركز الكثير من الجهود بشكل صحيح على معالجة أزمة Covid-19 ، من الضروري أيضًا الحفاظ على الزخم الكامن وراء الانتقال الأخضر. قد يبدو تغير المناخ الآن أقل إلحاحًا ، ولكنه في كل الأحوال تحدي خطير. من خلال توفير تمويل طويل الأجل في ظل الظروف الحالية ، يقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مساهمة كبيرة في تحول الطاقة في بولندا ويظهر التزاماته تجاه شركائه وأهدافه الاستراتيجية. يسعدنا الانخراط لأول مرة مع شركاء أقوياء مثل Qair و RGreen Invest في هذا. "
وقال جان مارك بوشيت ، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة Qair: "منذ البداية ، ركزت شركة Qair على التحول في الطاقة من خلال تطوير وبناء وتشغيل الأصول المتجددة في فرنسا وأوروبا وبقية العالم. هذه التمويلات من EBRD و BNP Paribas للأصول التشغيلية والجديدة في بولندا هي علامة واضحة على أن التزام Qair مدى الحياة بتعزيز الكهرباء الخضراء أكثر صلة من أي وقت مضى وأن الإستراتيجية التي تتبعها Qair في بولندا لأكثر من خمس سنوات قادمة تؤتي ثمارها. "
ولا تزال بولندا تنتج 80 في المائة من طاقتها من الفحم ، مع تأثيرات ضارة على البيئة وصحة الإنسان. التزمت الدولة بأهداف الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمناخ والطاقة لعام 2030 ، والتي تشمل تخفيض ما لا يقل عن 40 في المائة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. للطاقة المتجددة دور رئيسي تؤديه في تحقيق هذا الهدف.
وبدأ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الاستثمار في بولندا في عام 1991 وقد قدم حتى الآن 10.3 مليار يورو من خلال 434 مشروعًا لجميع قطاعات الاقتصاد. يظل دعم التحول الأخضر للبلد بالاستثمارات في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة إحدى أولويات البنك في بولندا.
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وتشمل المحفظة الإنشاء بموجب مخطط دعم مزادات الطاقة المتجددة البولندية (عقد مقابل فرق) قدره 93 ميجاوات من السعة الجديدة - مزارع الرياح الثلاث أودانين (50 ميجاوات) ، بارزيزيو (9 ميجاوات) ورسزنيا (9 ميجاوات) و 25 ميجاوات من الطاقة الشمسية الضوئية - وكذلك تشغيل مزارع الرياح Linowo (58 ميجاوات) ورزيبين (48 ميجاوات).
وسيتم تقديم قروض البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير إلى خمس مركبات بولندية ذات أغراض خاصة مملوكة في نهاية المطاف من قبل اثنين من الرعاة ذوي الخبرة - شركة تطوير ومشغل الطاقة المتجددة الفرنسية Qair وصندوق البنية التحتية الفرنسي RGreen Invest.
وقال هاري بويد كاربنتر ، مدير البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير ، رئيس قسم الطاقة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: "بينما تركز الكثير من الجهود بشكل صحيح على معالجة أزمة Covid-19 ، من الضروري أيضًا الحفاظ على الزخم الكامن وراء الانتقال الأخضر. قد يبدو تغير المناخ الآن أقل إلحاحًا ، ولكنه في كل الأحوال تحدي خطير. من خلال توفير تمويل طويل الأجل في ظل الظروف الحالية ، يقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مساهمة كبيرة في تحول الطاقة في بولندا ويظهر التزاماته تجاه شركائه وأهدافه الاستراتيجية. يسعدنا الانخراط لأول مرة مع شركاء أقوياء مثل Qair و RGreen Invest في هذا. "
وقال جان مارك بوشيت ، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة Qair: "منذ البداية ، ركزت شركة Qair على التحول في الطاقة من خلال تطوير وبناء وتشغيل الأصول المتجددة في فرنسا وأوروبا وبقية العالم. هذه التمويلات من EBRD و BNP Paribas للأصول التشغيلية والجديدة في بولندا هي علامة واضحة على أن التزام Qair مدى الحياة بتعزيز الكهرباء الخضراء أكثر صلة من أي وقت مضى وأن الإستراتيجية التي تتبعها Qair في بولندا لأكثر من خمس سنوات قادمة تؤتي ثمارها. "
ولا تزال بولندا تنتج 80 في المائة من طاقتها من الفحم ، مع تأثيرات ضارة على البيئة وصحة الإنسان. التزمت الدولة بأهداف الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمناخ والطاقة لعام 2030 ، والتي تشمل تخفيض ما لا يقل عن 40 في المائة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. للطاقة المتجددة دور رئيسي تؤديه في تحقيق هذا الهدف.
وبدأ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الاستثمار في بولندا في عام 1991 وقد قدم حتى الآن 10.3 مليار يورو من خلال 434 مشروعًا لجميع قطاعات الاقتصاد. يظل دعم التحول الأخضر للبلد بالاستثمارات في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة إحدى أولويات البنك في بولندا.