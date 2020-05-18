زكاة الفطر 2020.. هل يجوز إعطاؤها لفقير واحد

فرض واجب على كل مسلم ومسلمة يملك قوت يومه، ويجب على الزوج أن يخرج

عن جميع أسرته الزوجة والأبناء، ويجوز إخراج زكاة الفطر مالًا أو حبوب من قوت أهل البلد، وقالت دار الإفتاء، إنه

يجوز أن يعطي الإنسان زكاة فطره لشخص واحد كما يجوز له أن يوزعها على أكثر من شخص، والتفاضل بينهما إنما يكون بتحقيق إغناء الفقير فأيهما كان أبلغ في تحقيق الإغناء كان هو الأفضل،