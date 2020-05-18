طريقة تحضير شوربة الخرشوف.. فيديو

قدمت الشيف أميرة شنب طريقة عمل شوربة الخرشوف من خلال برنامجها أميرة فى المطبخ على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير شوربة الخرشوف:
مسلوق شرائح
زيت زيتون
ملح
فلفل
مرقة
عصير ليمون
كمون
لسان عصفور
ثوم مفروم
دقيق
كريمة
بقدونس
طريقة تحضير شوربة الخرشوف :
* يشوح اللسان عصفور في الزيت حتى يصل إلى اللون الذهبي
*ثم يضاف عليه الخرشوف ويقلبو جيدا
* ثم يضاف عصير الليمون والكمون والملح والفلفل ثم يضاف المرقة ثم يضاف قليل من البقدونس
* وتقلب جيدا حتى يقل القوام قليلا ثم يضاف قليل من الماء المغلي
* تترك حتى تمام النضج وتقدم