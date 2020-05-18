طريقة تحضير شوربة الخرشوف.. فيديو

طريقة عمل شوربة من خلال برنامجها أميرة فى المطبخ على قناة سي بي سي سفرة. قدمت الشيف أميرة شنب الخرشوف من خلال برنامجها أميرة فى المطبخ على قناة سي بي سي سفرة.





مسلوق شرائح

زيت زيتون

ملح

فلفل

مرقة

عصير ليمون

كمون

لسان عصفور

ثوم مفروم

دقيق

كريمة

بقدونس





طريقة تحضير شوربة الخرشوف





* يشوح اللسان عصفور في الزيت حتى يصل إلى اللون الذهبي





* ثم يضاف عليه الخرشوف ويقلبو جيدا





* ثم يضاف عصير الليمون والكمون والملح والفلفل ثم يضاف المرقة ثم يضاف قليل من البقدونس





* وتقلب جيدا حتى يقل القوام قليلا ثم يضاف قليل من الماء المغلي





* تترك حتى تمام النضج وتقدم







