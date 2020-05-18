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طريقة تحضير شوربة الخرشوف.. فيديو

الإثنين 18/مايو/2020 - 07:59 م
صدى البلد
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رنا عصمت
قدمت الشيف أميرة شنب  طريقة عمل شوربة الخرشوف من خلال برنامجها أميرة فى المطبخ على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير شوربة الخرشوف:
 مسلوق شرائح
زيت زيتون 
ملح 
 فلفل 
 مرقة 
عصير ليمون 
كمون 
 لسان عصفور 
 ثوم مفروم 
 دقيق 
كريمة 
بقدونس 

طريقة تحضير شوربة الخرشوف :

* يشوح اللسان عصفور في الزيت حتى يصل إلى اللون الذهبي

*ثم يضاف عليه الخرشوف ويقلبو جيدا

* ثم يضاف عصير الليمون والكمون والملح والفلفل ثم يضاف المرقة ثم يضاف قليل من البقدونس

* وتقلب جيدا حتى يقل القوام قليلا ثم يضاف قليل من الماء المغلي

* تترك حتى تمام النضج وتقدم


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