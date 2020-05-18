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مفيد فوزي يحرج إيناس الدغيدي في شيخ الحارة.. والمخرجة: اتفضل مكاني |فيديو

الإثنين 18/مايو/2020 - 07:58 م
مفيد فوزي
مفيد فوزي
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هاني حسين
أحرج الإعلامي مفيد فوزي، المخرجة إيناس الدغيدي، بتوجيه مجموعة من الأسئلة لها في بداية استضافته بحلقة برنامج "شيخ الحارة والجريئة".

وقال مفيد فوزي، في حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" المذاع على قناة "القاهرة والناس"، "تسمحي اعرف تم وصفك لدى المجتمع المصري بأنك الجريئة ليه".

وردت إيناس الدغيدي، قائلة "أنا قلت تصاريح عن المجتمع المصري كان صعب إن واحد يقولها في المجتمع".

وأكمل مفيد فوزي "هل الحرية السياسية جرأة؟"، وردت عليه إيناس الدغيدي "هو حضرتك ممكن تتفضل مكاني". 

في سياق آخر، أبدى مفيد فوزي رأيه في الفن المصري، قائلاً "في اللحظة التي ظهر فيها الزعيم عادل إمام كان لافتا للنظر، وزمن عادل إمام وفؤاد المهندس لن يتكرر مجددا".

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