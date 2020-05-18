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مفيد فوزي: بيومي فؤاد لا يضحكني وعمرو دياب لا يطربني وعلي ربيع ضئيل الموهبة

الإثنين 18/مايو/2020 - 07:44 م
مفيد فوزي
مفيد فوزي
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هاني حسين
قال الإعلامي مفيد فوزي، إنه لا يوجد بينه والفنان بيومي فؤاد شيء، مضيفا "بيومي فؤاد لا يضحكني على الإطلاق، ومش عيب إني أقول كده".

وأضاف مفيد فوزي في حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" المذاع على قناة "القاهرة والناس"، "عمرو دياب لا يطربني، وعلى ربيع لا يجعلني ابتسم، وانا اقول رأيي بكل صراحة ولا أخفيها".

وتابع مفيد فوزي "الله سبحانه وتعالى اعطى لكل إنسان حجم موهبة، ويبدو أن حجم الموهبة لديهم ضئيل".

واكمل مفيد فوزي "في اللحظة التي ظهر فيها الزعيم عادل إمام كان لافتا للنظر، وزمن عادل إمام وفؤاد المهندس لن يتكرر مجددا".

وأكد مفيد فوزي "الآن نرى أشباه كوميديان وليس كوميديان، والإفيه الآن ساذج ولا يوجد كوميديان من الجيل الجديد يعجبني".

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