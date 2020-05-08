مفيد فوزى عن أحمد فلوكس: فنان يصعد بثقة لنجوم الصف الأول





وقال مفيد فوزى :"الفنان الشاب أحمد فلوكس فى فيلم الممر لم يكن مجرد ممثل فى الكتيبة التى أدت أدوارها باقتدار بقدر ما كان مصريًا يعيش دوره كضابط وقع فى الأسر ، أملك أن أقول ان أحمد فلوكس نجم كبير يصعد بثقة إلى الصف الأول من النجوم ، يساعده على ذلك موهبة بالوراثة وكاريزما خاصة ومحتوى ثقافى مخزون فى رأسه وأنا واحد من المعجبين بأحمد فلوكس الفنان وبتعدد وجوه أدواره .





فيما رد فلوكس قائلا:" كلامك وسام و شرف و اعتبره جايزه غاليه في تقيمي من استاذ كبير و قامه يا استاذ مفيد".









فيلم "الممر" بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدى، وضيوف الشرف هند صبرى، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم وموسيقى تصويره عمر خيرت.





نشر النجم أحمد فلوكس عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الجتماعى إنستجرام رده على الإعلامى مفيد فوزى عندما قال رأيه عن دور فلوكس فى فيلم الممر .