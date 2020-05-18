أبناء الصمت.. 10 آلاف مرشد سياحي يستغيثون من ضيق الحال بعد توقف السياحة

هم لسان مصر أمام السياحة العالمية ،ويعد المرشدون السياحيون سفراء مصر بالداخل ، عانوا من أزمات السياحة المتكررة ، وتقلص عددهم من 18 ألفا إلى 10 آلاف مرشد سياحي بسبب الضربات الموجعة التى تلقاها القطاع .





لقبوا بـ أبناء الصمت السياحي ، يصمدون أمام رياح الركود ، دون المطالبة بأية مطالب فئوية أو التظاهر، والتاريخ يذكر ذلك لهم منذ ثورة يناير ، حرصهم على الاستقرار هو مبدأ لا يتنازلون عنه، وطنيون يسردون تاريخ مصر ويصححون المعلومات باحترافية .









وطالت تداعيات فيروس كورونا المستجد، أرزاقهم مع توقف الحركة بشكل كامل ،عقب إغلاق المطارات وحركة السياحة العالمية، لتستمر معانتهم دون الحصول على منحة مالية ،على غرار أقرانهم من العاملين بـ الفنادق و الشركات السياحية والعاملين بالقطاع .





وطرق نقيب المرشدين السياحيين ، حسن النحلة عدة أبواب ، لتوضيح موقف أبناء مهنتة ، من وزارة السياحة والآثار والقوى العاملة والتضامن نهاية بمجلس الوزراء، إلى أن أبناء الصمت ظلوا خارج نطاق الدعم.





وأوضح نقيب المرشدين السياحيين لـ"صدى البلد" كواليس رحلتة لحصول 10 آلاف مرشد سياحي على دعم الدولة.

وقال حسن النحلة، إن هناك اهتمام بطوائف العاملين بالسياحة، باستثناء المرشدين السياحيين، الذين يعانون من تداعيات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ، متسائلا : لماذا لم يتم دعوتنا لاجتماع مع وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني أو مخاطبتنا لمناقشة مشكلاتنا.





وأكد النحلة لـ"صدى البلد" ،أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ،وجه بدعم المتضريين ، من تداعيات فيروس كورونا ، موضحا أنهم اجتمعوا مع وزير القوى العاملة محمد سعفان ،ووزارة التضامن لعرض المشكلة للتواصل إلى نقطة حل حتى تنتهي معاناة المرشدين السياحيين.





أوضح نقيب المرشدين السياحيين ، أن منح الدعم للمتضررين ، في أوقات الأزمات ،يتم عبر صندوقين "طوارئ القوى العاملة يدعم المؤسسات التي بها أكثر من 30 عامل ، والتأمينات الاجتماعية والمعاشات وينظمهم و يحكمهم القانون في الصرف ، ونحن لسنا جزء منهم.





وطالب بتدخل وزارة السياحة والآثار ،لحل مشكلتهم فيما يتعلق بالتوصيف القانوني، لـ المرشد السياحي الخاطئ والذي يتوجب تصحيحه ،حيث وصف المرشد السياحي أنه "صاحب عمل" ، و الصحيح أن المرشد السياحي ، يعمل لدي الغير بأجر و يعمل لدى نفسه و يلتزم بسداد التأمينات وحال تطبيق ذلك يستطيع المرشد الحصول على دعم الدولة ، من الصناديق الخاصة وتنطبق عليه جميع حقوق العاملين بالدولة.





وطرح النحلة حلولا للخروج من الأزمة الراهنة و الحصول على دعم الدولة ،كفئة تضررت من تداعيات فيروس كورونا ، عبر إيجاد وزارة السياحة و الآثار آلية لمنح الدعم ، عن طريق رفع الموضوع لرئيس الوزراء ، وتوضيح أن المرشدين يعملون لدى الغير بأجر وليسوا أصحاب أعمال ، ليخرج قرار استثنائي بالدعم .





واستكمل : لدينا فى النقابة صندوق الأزمات والكوارث ، وعمل الدراسة الاكتوارية له مستشار وزير المالية ، وعلى الدولة دعم الموارد ، ليكون به رصيد عبر تذاكر بكل منطقة سياحية و أثرية ، يصرف منه فى حالة الأزمات ، بالإضافة إلى صرف قروض ميسرة بفائدة 5% للمرشدين يبدإ سدادها بعد عام ، و ترحيل دفع التأمينات الاجتماعية 6 شهور .





وقال أنه تم مخاطبة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الخميس الماضى للنظر فى مطالبنا بمنح الدعم،



