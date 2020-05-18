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أخبار البلد

لا يوجد قاعدة بيانات.. وزير السياحة يناقش مشروع قانون صندوق دعم العاملين بالقطاع

الإثنين 18/مايو/2020 - 11:16 ص
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
التقي اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة و الاثار مع غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة، و رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، و رئيس غرفة الشركات السياحية، و المستشار القانوني للوزارة؛ وذلك لمناقشة مشروع قانون صندوق دعم العاملين بالقطاع حال حدوث أزمات سياحية.

وخلال الاجتماع تم مناقشة الموارد و المصادر المقترحة لتمويل الصندوق لتوفير الدعم المادي للعاملين و سبل الصرف و ذلك لمجابهة اي أزمة يمر بها القطاع.

وقد حرصت الوزارة والاتحاد ومختلف الغرف السياحية على مناقشة استحداث هذا الصندوق  خلال الأسابيع الماضية حيث كشف تكرار الأزمات السياحية على مدار السنوات عن عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة و حقيقية لإجمالي العاملين بمختلف فئات العمل بالقطاع السياحي.


أفادت الوزارة فى بيان له ان عدم وجود قاعدة بيانات يحول دون المحافظة علي حقوق الكثير منهم وتقديم الدعم المادي لمستحقيه والوقوف بجانبهم في وقت الأزمات السياحية.


افاد بيان الوزارة انه  في ظل تعثر بعض المستثمرين وأصحاب المنشآت والشركات عن الالتزام بسداد مستحقات العاملين، وخاصة ان معظم العاملين بالقطاع السياحي والفندقي لا يكون لهم اي موارد مالية ثابته خلال الأزمات السياحية مما يؤدي في اغلب الأحيان إلى توقف دخولهم وترك الكثير منهم العمل بالمجال السياحي مما يؤدي إلى فقد سوق العمل السياحي المصري العمالة المدربة وصعوبة توفير البديل الكفء عند استئناف الحركة السياحية.
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