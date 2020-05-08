عودة السياحة الداخلية.. تعرف على إجراءات الدولة لهذا الأمر مع أزمة كورونا

زفت سما بهجت مستشار وزير السياحة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، بشرى سارة بشأن عودة السياحة الداخلية خلال الفترة المقبلة بشكل تدريجي، مؤكدة أنه بعد عيد الفطر سيكون بإمكان النزلاء استخدام حمامات السباحة بالفنادق.





وقالت بهجت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت" الذى تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن السياحة الداخلية ستعود تدريجيًا لاستئناف أنشطتها في ظل أزمة وباء "كورونا" بنسبة 25%..





ولفتت الانتباه إلى أن أي منشأة سياحية ترغب في الدخول في مرحلة التشغيل التجريبي تقدم طلبًا للوزارة ليتم دراسته، موضحة أن السماح لأي منشأة بالتشغيل يجب أن تسبقه عدة إجراءات، مشيرة إلى أن الوزارة تراقب من جانبها هذه الإجراءات وأهمها شهادة السلامة الصحية التي تم استحداثها مؤخرًا.





وكشفت عن أهم الإجراءات التي سيتم اتخاذها في الفنادق، قائلة :" تطهير المنشآت السياحية بشكل مستمر، بالإضافة إلى توافر معقمات ومطهرات لكافة مناطق التشغيل بالمنشأة، وقياس درجات حرارة النزلاء بشكل دوري، مع تواجد عيادة و طبيب داخل كل فندق".