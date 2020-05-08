أبو عيطة: 24 مليونًا حجم العمالة غير المنتظمة.. و10% لهم قاعدة بيانات

عقب كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة الأسبق، على تخصيص الدولة منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، قائلًا: "هذا الأمر لا يدعو للخجل فهذا جزء من نصيب العمال من ثروة بلادهم، لأنهم لهم حق مشروع فيها ولهم ملكية على المشاع في كل ذرة من ذرات ترابها".





وأشار أبو عيطة"، في لقائه ببرنامج "حوار مع مسئول"، الذي يقدمه الإعلامي محمد السرسي، والمذاع على فضائية "الحدث اليوم"، إلى أن هناك مشكلة توالت في الحكومات السابقة وهي عدم توفير قاعدة بيانات لجميع العمالة غير المنتظمة، مؤضحًا أن المشكلة بين المواطن العادي والحكومة بسبب وجود حالة تخوف من المواطن لتسجيل بياناته لدى الحكومة، فبعض العمال يرون أن عدم رغبتهم في التسيجل بسبب فرض ضرائب أو رسوم جديدة.





وأضاف أنه واجه صعوبة في تسجيل بيانات المصريين في الخارج لأن بعضهم تخوف من فرض رسوم وضرائب جديدة، لذلك طالبت بتوفير قاعدة بيانات لجميع عمال مصر لوضع الخطط الملائمة في الأزمات، مشيرًا إلى أنه في مصر يعمل 24 مليون عامل غير منتظم، منهم 120 ألفا مسجلين فقط، والآن أصبحوا مليونا ونصف المليون بعد دفع المنحة.

وأكد أن 10% فقط من العمالة المصرية لها قاعدة بيانات و90% غير مسجلة، مضيفًا: "زاي ما في اقتصاد أسود وغير رسمي في اقتصاد رسمي ومنظم، والآن نحن في فرصة لتسجيل كل العمالة المصرية، لافتًا إلى أن أزمة فيروس كورونا جاءت لكشف عوار يمكن علاجه.