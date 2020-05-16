وزير السياحة: رفض 9 فنادق لم تجتاز الاختبارات الفنية للتشغيل.. فيديو

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن هناك 173 فندق تقدموا بطلبات للتشغيل من بينهم 10 فنادق اجتازوا الإختبارات الفنية وتم رفض 9 فنادق بسبب عدم استيفائهم للشروط المطلوبة.





وأضاف الدكتور خالد عناني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي إم سي الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان المذاع عبر فضائية اكسترا نيوز، أنه تم فتح الباب للتقديم للفنادق التي تريد إعادة العمل بها مرة أخري منذ 10 أيام مضوا.





مشيرا إلى أنه لن يعمل اي فندق الا بعدما يحصل علي شهادة موقعة من ثلاثة جهات وهم غرفة الفنادق ووزارة الصحة المصرية ووزارة السياحة والاثار.





وأوضح أن هناك 3 شركات اجنبية تم التعاقد معها عن طريق غرفة الفنادق سوف يقومون بالنزول للتفتيش علي الفنادق بعد التشغيل.





متابعا: ان الضوابط التى قدمتها وزارة السياحة والاثار حظيت علي احترام وتوافق من الجميع, موضحا أنها ضوابط جيدة جدا للجميع