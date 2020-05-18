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ديني

أمين الفتوى: مصاب كورونا موضع نظر الله ودعوته مستجابة.. فيديو

الإثنين 18/مايو/2020 - 09:44 م
خالد عمران: مصاب
خالد عمران: مصاب كورونا محل نظر من الله ودعوته مستجابة
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محمد شحتة
قال الشيخ خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من ابتلي بالإصابة بفيروس كورونا، فهو محل لنظر الله تعالى وكذلك كل من أصابه مرض، قائلا "يا هناه من ابتلى فيصبر".


وأضاف خالد عمران، في لقائه ببرنامج "فتاوى" على فضائية "سي بي سي اكسترا"، أن الابتلاء هو من قدر الله، فهو اختبار من رب العالمين ليس معناه ان الله يكره المبتلين.


وأشار إلى أن مريض كورونا وأصحاب الأمراض والأعذار، لهم أجرهم عند الله بغير حساب، فيقول الله "إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب" منوها أنهم في محل استجابة الدعاء، قائلا "نسألهم الدعاء لنا فهم مستجابو الدعوة".


وكشف عن حكم صيام وصلاة المريض بكورونا، بأن يستشير الطبيب وعليه أن يأخذ برأيه في الأداء من عدمه.


إفطار مرضى كورونا 
وقال الدكتور شوقى علام ، مفتى الديار المصرية ،  إن الأصل هو أن  الصيام هو فريضة ثابتة على كل إنسان مكلف  مسلم قادر مستطيع ليس عنده مانع من الصيام.


وكشف  مفتى الديار المصرية ، خلال استضافته ببرنامج أهل مصر والمذاع عبر فضائية سكاى نيوز عربية ،  أن هناك 3 فئات يمنحوا رخصة إفطار شهر رمضان   فى ظل انتشار فيروس كورونا وهم المرضى ب الفيروس ، الطاقم الطبى من الأطباء،  المعالجون من الممرضين والممرضات وذلك بناء على ما قدمه الأطباء المختصون أو الباحثين يتعلق بأن الصوم سيؤدى لضرر يلحق ب هؤلاء أو يؤخر شفاءهم .


ولفت الدكتور شوقى علام ، إلى أن  الجدل الذي أثير مؤخرا حول إمكانية بشأن جواز الإفطار فى شهر رمضان بشأن الخوف من وباء كورونا لجأ فيه علماء الدين للنظر للوضع الحالي، والتى تحتاج الترخيص بسببها لأناس على وجه الخصوص والرجوع فيه للقرآن الكريم والسنة.


وأضاف، أن منظومة الشريعة أيضأ قائمة على التخفيف والذى يحتاج لضوابط وشروط معينة ترجع فى ذلك تحقيق وصف المرض بصفة خاصة والتى تتعلق بفيروس كورونا فى الوقت الحالى والذى  يحتاج بالضرورة لأهل الاختصاص وهم الأطباء.


وتابع ، الدكتور شوقى علام  ، أن دار الإفتاء المصرية  اجتمعت منذ أسبوعين مع الأطباء المختصين والعلماء المتصلة ب فيروس كورونا والذين خلصوا من خلال خبراتهم الذين اكتسبوها منذ فترات طويلة  والذين أكدوا أن الصيام هو عامل هام لتقوية المناعة والقضاء على الفيروس خاصة وأن الفيروس يهاجم أناس مناعتهم ضعيفة فقط .
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