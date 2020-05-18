أمين الفتوى: مصاب كورونا موضع نظر الله ودعوته مستجابة.. فيديو

قال الشيخ خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من ابتلي بالإصابة بفيروس كورونا ، فهو محل لنظر الله تعالى وكذلك كل من أصابه مرض، قائلا "يا هناه من ابتلى فيصبر".









وأضاف خالد عمران، في لقائه ببرنامج "فتاوى" على فضائية "سي بي سي اكسترا"، أن الابتلاء هو من قدر الله، فهو اختبار من رب العالمين ليس معناه ان الله يكره المبتلين.









وأشار إلى أن مريض كورونا وأصحاب الأمراض والأعذار، لهم أجرهم عند الله بغير حساب، فيقول الله "إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب" منوها أنهم في محل استجابة الدعاء، قائلا "نسألهم الدعاء لنا فهم مستجابو الدعوة".









وكشف عن حكم صيام وصلاة المريض بكورونا، بأن يستشير الطبيب وعليه أن يأخذ برأيه في الأداء من عدمه.







