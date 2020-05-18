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كبار العلماء: إقامة صلاة العيد في المساجد والساحات في ظل كورونا غير جائز

الإثنين 18/مايو/2020 - 10:45 م
صدى البلد
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عادل نصار

قال الدكتور محمود مهنا عضو هيئة كبار العلماء، إن الهيئة برئاسة الدكتور أحمد الطيب أصدرت  قرارًا بشأن إقامة صلاة العيد في ظل جائحة "كورونا " للعالم أجمع  انطلاقا من مسئوليتها الدينية في العالم.


وأضاف مهنا، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "القاهرة الآن"، المذاع عبر شاشة "العربية الحدث"، مساء اليوم الاثنين، أنه يمكن إقامة صلاة العيد في المنازل بكيفيتها الشرعية، ولا يجوز إقامتها في الشوارع او المساجد خوفا على الناس وصحتهم  في ظل إستمرار جائحة " كوورنا "، مشيرًا إلى أنه لا يجوز إقامة الصلاة خلف التلفاز أو المذياع لكن تكون الصلاة في البيوت والتكبيرات منزليًا من خلال صلاة  رب البيت بأهله حفاظًا على النفوس من الأخطار  والأضرار . 

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