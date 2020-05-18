3 مراحل.. اللجنة الأولمبية تعلن تفاصيل خطة عودة النشاط الرياضي

كشف هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، عن تفاصيل خطة عودة النشاط الكروي حال الموافقة عليه من الدولة.





وقال "حطب"، في مداخلة عبر برنامج "القاهرة الان"، المذاع على فضائية "العربية الحدث"، والذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، إن اللجنة لديها خطة تم إعدادها مسبقًا منذ شهر تحسبًا لقرار مفاجئ من الدولة بعودة النشاط الكروي".





وأوضح أن الخطة كاملة متكاملة بكافة الإجراءات والتدابير الاحترازية الوقائية لسلامة اللاعبين وأطراف المنظومة المختلفة وكل نوع لعبة له إجراءات سواء فردية أو جماعية بالاستقاء من تجارب الآخرين مع تمصيرها لتتواكب مع الأجواء المصرية.

وأضاف أن الخطة تشمل ثلاث مراحل الأولى تخص المؤهلين لاولمبياد طوكيو والثانية الجاهزة الفئة الجاهزة للتأهيل لخوض البطولات والثالثة هي النشاط الكروي بشكل عام وهي خطة متوازنة وجاهزة بمجرد الحصول على الضوء الأخضر.

وتوقع حطب، إجراء انتخابات اتحاد الكرة بعد انقضاء مدة اللجنة الخماسية في يوليو المقبل وهي انتخابات تكميلية في أغسطس وسبتمر القادمين، مشيرًا إلى أن ولاية الاتحاد ستكون سنة فقط يعقبها انتخابات بولاية أربع سنوات؛ لأنها ذات طبيعة خاصة وفقًا لصحيح القانون،





وأكد أن "فيفا" سيكون له رأي في التمديد للجنة الخماسية ثم إجراء الانتخابات في 2021 أو ستجرى الانتخابات في أغسطس او سبتمبر القادمين وولاية لمدة عام فقط.