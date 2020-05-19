فضحت ما دار بينهما.. حليمة بولند تنشر محادثتها مع محمد رمضان

نشرت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، مقطع فيديو قصير عبر حسابها على تطبيق سناب شات، أظهرت فيه محادثتها مع الفنان محمد رمضان، التي دارت بينهما عبر تطبيق واتساب، لتفضح ما دار بينهما.
اقرأ أيضًا: حليمة بولند تثير الجدل من المسجد النبوي .. فيديو
بدأت المحادثة بإرسال حليمة بولند، مقطع فيديو قصير لـ محمد رمضان، عبر تطبيق واتساب، ظهر فيه بلقاء قديم وهو يشيد بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين، ويؤكد حبه له.
ورد محمد رمضان على حليمة بولند، قائلًا: «ده قديم أوي»، وبرر رمضان تصريحه السابق بأنه قال هذا لأن صدام حسين، شخصية ثرية دراميًا وهو يريد تجسيدها، وإن جسد شخصية هتلر؛ فلا يعني هذا أنه نازيًا.
وصدمته حليمة، بأنه قال خلال هذا اللقاء أن صدام غالي عليه، وينتهي الفيديو بهذا الرد، ولم تكشف «بولند» عن بقية المحادثة التي دارت بينها وبين محمد رمضان.
وشن عدد كبير من الكويتيين، هجومًا على محمد رمضان، بعدما تم إعادة نشر لقاء قديم له، ظهر فيه يعرب عن حبه لـ صدام حسين.
View this post on Instagram
بعد غضب الكويتين من تصريح سابق لمحمد رمضان عن صدام حليمه تنشر رده عبر سنابها ... @fitness.health_beauty . . . كليـــــــــــــن9⭐️ اول منتج تنحيف حول العالم ..ينحف من 8ل12 كيلو ب21 يوم بديل التكميم والحاصل على عدة جوائز عالميه في انزال الوزن 🔴🔴مرخص من جميع دول الخليج🔴🔴 🎀يقضي على الترهلات 🎀منتج طبيعي ومكوناته طبيعية ولا أضرار جانبية له @@fitness.health_beauty ✍🏻 ❓‼️ 💥هو برنامج متكامل للتنحيف وعمل ديتوكس للجسم اي تنظيف وتطهير الجسم من الداخل من اي سموم او ترسبات او شحوم ودهون متراكمة بدون اعراض جانبيه وبدون ترهلات اطلبه الان عبر الخاص او ووتساب 00905315060069 التوصيل مجاني والدفع عند الاستلام