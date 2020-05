فضحت ما دار بينهما.. حليمة بولند تنشر محادثتها مع محمد رمضان

View this post on Instagram

بعد غضب الكويتين من تصريح سابق لمحمد رمضان عن صدام حليمه تنشر رده عبر سنابها ... @fitness.health_beauty . . . كليـــــــــــــن9⭐️ اول منتج تنحيف حول العالم ..ينحف من 8ل12 كيلو ب21 يوم بديل التكميم والحاصل على عدة جوائز عالميه في انزال الوزن 🔴🔴مرخص من جميع دول الخليج🔴🔴 🎀يقضي على الترهلات 🎀منتج طبيعي ومكوناته طبيعية ولا أضرار جانبية له ‏@@fitness.health_beauty ✍🏻 ❓‼️ 💥هو برنامج متكامل للتنحيف وعمل ديتوكس للجسم اي تنظيف وتطهير الجسم من الداخل من اي سموم او ترسبات او شحوم ودهون متراكمة بدون اعراض جانبيه وبدون ترهلات اطلبه الان عبر الخاص او ووتساب 00905315060069 التوصيل مجاني والدفع عند الاستلام