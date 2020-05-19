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فن

فضحت ما دار بينهما.. حليمة بولند تنشر محادثتها مع محمد رمضان

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 05:33 ص
حليمة بولند - محمد
حليمة بولند - محمد رمضان
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سعيد فراج
نشرت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، مقطع فيديو قصير عبر حسابها على تطبيق سناب شات، أظهرت فيه محادثتها مع الفنان محمد رمضان، التي دارت بينهما عبر تطبيق واتساب، لتفضح ما دار بينهما. 


بدأت المحادثة بإرسال حليمة بولند، مقطع فيديو قصير لـ محمد رمضان، عبر تطبيق واتساب، ظهر فيه بلقاء قديم وهو يشيد بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين، ويؤكد حبه له. 

ورد محمد رمضان على حليمة بولند، قائلًا: «ده قديم أوي»، وبرر رمضان تصريحه السابق بأنه قال هذا لأن صدام حسين، شخصية ثرية دراميًا وهو يريد تجسيدها، وإن جسد شخصية هتلر؛ فلا يعني هذا أنه نازيًا. 

وصدمته حليمة، بأنه قال خلال هذا اللقاء أن صدام غالي عليه، وينتهي الفيديو بهذا الرد، ولم تكشف «بولند» عن بقية المحادثة التي دارت بينها وبين محمد رمضان. 

وشن عدد كبير من الكويتيين، هجومًا على محمد رمضان، بعدما تم إعادة نشر لقاء قديم له، ظهر فيه يعرب عن حبه لـ صدام حسين. 

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