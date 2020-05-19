أهالي قرية سملا يستغيثون بسبب مياه الصرف الصحي

استغاث أهالي قرية سملا، بموقع صدى البلد الإخباري ، بعد تقديمهم بشكاوى عديدة، بسبب مشكلة الصرف الصحي ، ولكن دون جدوى .





وأرسل اهالي قرية سملا التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية بـ"موقع صدى البلد" بسبب انهم يعانون بطريقة بشعة للغاية من مشكلة كبيرة ألا وهي دخول مياه الصرف الصحي، تحت منازلهم ، وخوفهم من انهيارها بسببها.





وقالوا: "تعاني جميع منازل القرية من تجمع مياه الصرف الصحي اسفل منازلهم ، ونشعر بقوة ضغط المياه وان اساس البيوت لم يعد قادرا علي الصمود ، وستنهار المنازل اذا استمر الوضع علي هذا النحو".





وقد تقدم اهالي القرية بالعديد من الشكاوي علي ولكن دون أي جدوى أو الاستجابة لشكواهم.





ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس.