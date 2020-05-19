AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جهود واسعة للقومي للبحوث في مواجهة كورونا

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 02:38 م
مواجهة كورونا
مواجهة كورونا
Advertisements
نهلة الشربيني
قال الدكتور محمد أحمد أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث، إنه منذ اليوم الأول لظهور كورونا في مصر عمل المركز مع جميع الجهات على إيجاد لقاح لفيروس كورونا، مشيرا إلى أن مصر تعاملت مع مواجهة كورونا بشكل رائع.

وأشار "أحمد" إلى أن عقار "افيجان" أثبت فاعليته بنسبة 91% حيث تم استخدامه في عدد من الدول الأخرى ومن بينها الصين، كما أنه يتم تقديم جميع نتائج الابحاث لوزير التعليم العالي ، موضحا أن مصر لديها شركات أدوية كبرى، ومن خلالها سيتم انتاج الدواء حال إثبات صحته، مؤكدا أن نتائجه كانت مبشرة.

واوضح انه لا يمكن أن يكون هناك موعد محدد يمكن اعلانه عن التوصل إلى لقاح مصري لكورونا ولكن عند الاستعداد لطرح العلاج سيعلن عنه للجميع، موضحا أن المركز له انتصارات أخرى على الفيروسات بإيجاد لقاح لعلاج أنفلونزا الطيور وغيره من اللقاحات الخاصة بعلاج الفيروسات.

وأضاف أن جهود المركز ساعدت على الحد من انتشار الفيروسات، كما أن هناك لقاحات خاصة به تباع في الأسواق حاليا، موضحا أن المركز كان دور في حل ازمة متلازمة الشرق الأوسط التنفسية التي سبق وأن ظهرت في السعودية عام 2012.

وأردف أن المركز كان دائما يسير وفق الأحداث والباحثون فيه يعملون على وجود لقاح لأي فيروس جديد يظهر، وبدأوا العمل بمجرد ظهور كورونا في إيجاد لقاح لعلاجه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نعمل بشكل منفرد.. القومي للبحوث: نواصل جهودنا للتوصل للقاح للقضاء على وباء كورونا

بعد تفوقه في حل أزمة إنفلونزا الطيور ومتلازمة الشرق الأوسط.. هل ينجح القومي للبحوث في الوصول للقاح مضاد لكورونا.. أستاذ الفيروسات يرد

بعد إشادة التعليم العالي بدور الجامعات في مواجهة كورونا.. جهود بحثية ووقائية صنعت من الأزمة إنجازات.. البحث حول لقاح للفيروس.. وملايين لدعم ابتكارات لمجابهته

البحث العلمي في مواجهة كورونا.. جهود لإنتاج لقاح للفيروس ومستلزمات الوقاية

جهود جديدة للمراكز البحثية بالتعليم العالي.. العمل على لقاح لعلاج المصريين منفردة.. وجهود غير مسبوقة لإنتاج مستلزمات الوقاية.. وتبنٍ للأفكار الابتكارية ضد كورونا

جهود بحثية داخل وخارج مصر للتعليم العالي في مواجهة كورونا.. وملايين الجنيهات لدعم المراكز والجامعات للوصول للقاح وطرق جديدة للوقاية

ترشيحاتنا

شاهد.. رسالة دعم من ميسي لـ تركي آل الشيخ.. تفاصيل

خبراء يحذرون من ارتداء الكمامات الواقية من كورونا في عدة حالات

نتيجة المشروعات البحثية لطلاب الصفوف من 3 إبتدائي لـ 3 إعدادي .. اعرف آخر أخبارها الآن

نجح مع 8 أشخاص.. لقاح أمريكي جديد يقضي على كورونا وبنس يعلن مفاجأة

الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه

الحكومة: ارتداء الكمامة إجباري اعتبارا من 30 مايو.. و4 آلاف جنيه غرامة للمخالف

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون ماكياج.. آيتن عامر تبهر متابعيها بإطلالة كاجوال مختلفة..شاهد

هل صعوبة التحدث من أعراض الإصابة بفيروس كورونا؟.. صحيفة بريطانية تجيب

قريبا في الأسواق.. كمامة يمكن ارتداؤها أثناء تناول الطعام .. صور