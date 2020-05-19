جهود واسعة للقومي للبحوث في مواجهة كورونا

قال الدكتور محمد أحمد أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث، إنه منذ اليوم الأول لظهور كورونا في مصر عمل المركز مع جميع الجهات على إيجاد لقاح لفيروس كورونا، مشيرا إلى أن مصر تعاملت مع مواجهة كورونا بشكل رائع.





وأشار "أحمد" إلى أن عقار "افيجان" أثبت فاعليته بنسبة 91% حيث تم استخدامه في عدد من الدول الأخرى ومن بينها الصين، كما أنه يتم تقديم جميع نتائج الابحاث لوزير التعليم العالي ، موضحا أن مصر لديها شركات أدوية كبرى، ومن خلالها سيتم انتاج الدواء حال إثبات صحته، مؤكدا أن نتائجه كانت مبشرة.





واوضح انه لا يمكن أن يكون هناك موعد محدد يمكن اعلانه عن التوصل إلى لقاح مصري لكورونا ولكن عند الاستعداد لطرح العلاج سيعلن عنه للجميع، موضحا أن المركز له انتصارات أخرى على الفيروسات بإيجاد لقاح لعلاج أنفلونزا الطيور وغيره من اللقاحات الخاصة بعلاج الفيروسات.





وأضاف أن جهود المركز ساعدت على الحد من انتشار الفيروسات، كما أن هناك لقاحات خاصة به تباع في الأسواق حاليا، موضحا أن المركز كان دور في حل ازمة متلازمة الشرق الأوسط التنفسية التي سبق وأن ظهرت في السعودية عام 2012.



