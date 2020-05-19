عربية النواب عن أحفاد عمر المختار: قادرون على جعل ليبيا مقبرة لإرهابيي ومرتزقة أردوغان

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن ما كشفت عنه بعض وسائل الإعلام عن وصول دفعة جديدة تضمن 120 مسلحا سوريا مواليا لأنقرة إلى الأراضي التركية تمهيدا لنقلهم إلى ليبيا بعد تلقيهم تدريبات، إنما هو دليل قاطع على استمرار سياسيات النظام التركى الإرهابى رجب طيب

داخل الأراضى الليبية من عمليات إرهابية وإجرامية.