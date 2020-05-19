مطار مرسى علم يستقبل رحلتين للمصريين العالقين من جدة وعمان اليوم



يستعد مطار مرسي علم الدولي، اليوم الثلاثاء، لاستقبال رحلتين طيران، ضمن الرحلات الاستثنائية التي تطلقها شركة مصر للطيران، واير كايرو، لعودة المصريين العالقين بالخارج تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وكشفت مصادر أنه من المقرر استقبال مطار مرسي علم الدولي مساء اليوم الثلاثاء رحلتين قادمتين من مدينة جدة السعودية، وأخري من عمان، حيث سيتم نقلهم بعد اتباع الإجراءات الاحترازية والصحية معهم لمقر الحجر الصحي بأحد فنادق مرسي علم.





واستقبل مطار مرسى علم الدولى، صباح أمس الاثنين، رحلة طيران استثنائية، قادمة من مطار واشنطن، تقل على متنها 340 عالقا مصريا بأمريكا، وذلك ضمن الرحلات الاستثنائية التى تقوم بها الشركة الوطنية مصر للطيران لإعادة العالقين بالخارج تنفيذًا لتعليمات الرئيس السيسي.





وقال مصدر من مطار مرسى علم الدولى إن رحلة واشنطن التى وصلت صباح أمس تعد ضمن مجموعة رحلات وصلت من واشنطن، حيث استقبل المطار أكثر من 5 رحلات من العاصمة الامريكية واشنطن، منذ انطلاق الجسر الجوى لنقل العالقين بالخارج من الدول المختلفة لمصر، مؤكدًا أنه يتم تطبيق الإجراءات المتبعة لنقلهم للفندق المخصص لهم كحجر صحى بمرسى علم لمدة 14 يوما.





من جانبه قال الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة والسكان ، أن هناك فريقا طبيا مدربا من رجال الطب الوقائى والحجر الصحي، فى انتظار العائدين من الخارج بمطار مرسى علم الدولي، مؤكدا أنه يتم التعامل مع العالقين بالخارج بعناية وبدقة فى تنفيذ الاختبارات الوقائية اللازمة لمواجه فيروس كورونا المستجد.



