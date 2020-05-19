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فن

عبير صبري تروج لحلقة اليوم من خيانة عهد: أوعوا تفوتكم

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 04:28 م
عبير صبري
عبير صبري
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محمد نحلة

روجت الفنانة عبير صبري لحلقة اليوم الثلاثاء من مسلسل خيانة عهد ونشرت صورة من المسلسل عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.


وكتبت "عبير" تعليقا على الصورة: "اوعوا تفوتكم حلقة النهارده تتوقعوا مصير نادية هيبقي ايه في حلقة النهاية".


كانت الفنانة عبير صبرى نشرت فيديو جديدا لها من مسلسل خيانة عهد عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "إنستجرام". 


وعلقت عبير صبرى على الفيديو قائلة: " ناديه بتتطلق بالامر من عهد #خيانه_عهد ". 


وتدور أحداث المسلسل حول سيدة أعمال تدعى عهد، صاحبة مصنع ملابس، وتتعرض للعديد من الصعوبات في حياتها، حيث تفقد زوجها وابنها.


مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، ومن إخراج سامح عبد ‏العزيز، وتأليف أحمد عادل، وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد، والعمل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
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