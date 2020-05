عبير صبري تروج لحلقة اليوم من خيانة عهد: أوعوا تفوتكم

View this post on Instagram

اوعوا تفوتكم حلقه النهارده تتوقعوا مصير ناديه هيبقي ايه في حلقه النهايه 🤔🤔💜#خيانه_عهد #AA#abeersabry #abeer_sabry #ماشاء_الله #عبير_صبري @cbcegypt @cbcdrama @watchitmena @eladl_group @eladlgroup @elh