عبير صبري لجمهور مسلسل خيانة عهد: نادية بتتطلق

نشرت الفنانة عبير صبرى فيديو جديد لها من مسلسل خيانة عهد عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "إنستجرام".





وعلقت عبير صبرى على الفيديو قائلة: " ناديه بتتطلق بالامر من عهد #خيانه_عهد ".





وحاز الفيديو على إعجاب الكثير من متابعيها، وعلق بعضهم قائلا :





أنا اتعاطفت معاها اوي

حبيتك اوي في الدور ده

لبسك في المسلسل حلو اوي

كل سنة بتحلوي أكتر





وتدور أحداث المسلسل حول سيدة أعمال تدعى عهد، صاحبة مصنع ملابس، وتتعرض للعديد من الصعوبات في حياتها، حيث تفقد زوجها وابنها.



