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محافظات

إزالة تعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في 5 مراكز بـ كفر الشيخ.. صور

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 05:06 م
ازالة التعديات على
ازالة التعديات على الأراضي الزراعية
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محمود زيدان
تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حملات إزالة التعديات خلال فترة حظر التجوال، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بصورة فورية، وفرض هيبة الدولة وعدم استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبناءً على توجيهات محافظ كفر الشيخ، أشرف علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، علي أعمال الحملات المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بقري الحرية، والمنطاوي، ومنية قلين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية ورجال الشرطة.

كما تابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، إزالة التعديات من المهد بعزبة الصفتي، على مساحة 150 مترًا مربعًا، وتمت الإزالة حتي مستوي سطح الارض، ورد الشيء لأصله، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وقسم الإزالات والإشغالات بالوحدة المحلية بكفر الشيخ.

باشر اللواء خالد مرسي، رئيس مركز ومدينة دسوق، استمرار التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، ووقف استنزاف الأراضي بمركز دسوق، وتم تنفيذ إزالة 18 حالة  تعديات علي الأراضي منها 6 حالات بشباس الشهداء على أرض الإصلاح الزراعى.

وتمكنت الحملة من 10 حالات تعدي بسنهور المدينة، حالة بقرية شابة، وأخرى بقرية محلة أبو على، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، بالتنسيق الكامل مع الشرطة والجهات المعنية من الزراعة والقسم الهندسى بالوحدة المحلية.

وتابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، تنفيذ 12 قرار إزالة تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 1925 مترًا مربعًا بقرى أبو غنيمة، ودمرو، والقن، وتمت الإزالة كاملة حتي سطح الارض، ورد الشيء لأصله لجميع الحالات، وذلك حفاظًا على الرقعة الزراعية. 

وفي سياقٍ متصل قام أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، بمتابعة التصدي والإزالة لحالة تعدي علي الأرض الزراعية بمساحة 104 أمتار، تابعة لهيئة الصرف، بالتنسيق مع مسؤولي الإزالات وقوة من مركز الشرطة، وتم تنفيذ الإزالة على أكمل وجه، ورد الشيء لأصله، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، وجه محافظ كفرالشيخ، بالمرور علي كافة الشوارع والأحياء والقرى والمراكز لرصد أية مخالفات وتنفيذ الإزالات المخالفة فورًا، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين في المباني أو المتعدين على الأراضي الزراعية و أملاك الدولة.

وأشار محافظ كفر الشيخ إلى سيتم التعامل معهم بكل حزم وقوة، وتطبيق القانون عليهم وتفعيل الإجراءات بالتحويل المباشر للقضاء العسكري، تنفيذًا لتكليفات رئيس الوزراء.

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إزالة تعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في 5 مراكز بـ كفر الشيخ.. صور
إزالة تعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في 5 مراكز بـ كفر الشيخ.. صور
إزالة تعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في 5 مراكز بـ كفر الشيخ.. صور
إزالة تعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في 5 مراكز بـ كفر الشيخ.. صور
إزالة تعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في 5 مراكز بـ كفر الشيخ.. صور
إزالة تعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في 5 مراكز بـ كفر الشيخ.. صور
إزالة تعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في 5 مراكز بـ كفر الشيخ.. صور
إزالة تعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في 5 مراكز بـ كفر الشيخ.. صور
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