حكاية ممرضة.. إسراء شاهين أصيبت بفيروس كورونا فى كفر الشيخ

واحدة من أبطال الجيش الأبيض ، لم تتردد لحظة في الالتحاق منذ الوهلة الأولى لمشاركة زملائها مع الطاقم الطبي في علاج المرضى المصابين بفيروس كورونا، ب مستشفى العزل بمدينة بلطيم، إلا أنها أصيبت بهذا الفيروس اللعين، إنها إسراء شاهين، ممرضة من الممرضات المتميزات بمديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ.





عُرفت إسراء شاهين، بأنها أيقونة الطاقة الإيجابية لكل من حولها، من الأطباء وزملائها من طاقم التمريض والفنيين، والمرضى لتعاملها بأسلوب راقٍ ومبهج لكل من يعرفها ولا يعرفها، حتى لقبها المرضى بأنها "سندريلا الجيش الأبيض"، مُشيدين بتعاملها الراقي والمتحضر معهم وطمأنتها لهم، ورفع روحهم المعنوية أثناء رحلة العلاج.





تخضع إسراء شاهين، إلى العلاج، وفقًا لبرتوكول وزارة الصحة بمستشفى العزل ببلطيم، بعد أن شاركت 28 يومًا في نفس المستشفى كممرضة تساعد في تخفيف آلام وأوجاع المرضى، لكنها هذه المرة، كمريضة مصابة بفيروس كورونا اللعين، تستكمل رحلة علاجها وسط معنويات مرتفعة بأنها سوف تنتصر على هذا الفيروس بإذن الله.













قال جمال أبو بدر، والد زوج الممرضة المصابة، عبر صفحته على الفيسبوك "قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا .. بنتي وزوجة ابني أحمد "أم جمال" 28 يوم عزل رجعت البيت 14 يوم وذهبت تاني للعزل وبعد يومين أصيبت بالعدوى .. ونحمد الله على كل شيء ودعواتكم لها ربنا يرجعها لابنها على خير".





وأضاف، " ملحوظة أنا حبيت إني أكون أول واحد ينشر الخبر عشان أهلى وأصدقائي يطمئنوا أننا بخير .. والحمد لله .. وأشكر وزارة الصحة على المجهود الذي عملوه معاه وربنا يجعل عملك في ميزان حسناتك يا إسراء".





ونشرت منصات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لأبناء كفر الشيخ، والداعمة لجيش مصر الأبيض، الذي يواجه وباء كورونا المستجد، العديد من المنشورات بصورة الممرضة إسراء شاهين، وسط دعوات بأن ينعم الله عليها بالشفاء العاجل، وأن يرد إلى أسرتها وأهلها غانمة سالمة معافاة من هذا الفيروس اللعين.



