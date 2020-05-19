ضبط محجر بدون ترخيص على طريق «سفاجا - القصير»

اعلنت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا ، مساء يوم الاثنين، أنه بالتعاون مع الاجهزة الأمنية تمكنت الوحدة المحلية لمدينة سفاجا من ضبط محجر مخالف بدون ترخيص على طريق سفاجا _القصير بجوار المجزر الآلي للمدينة.





أوضحت "المغربي" أنه تم شن حملة لضبط المحاجر المخالفة والتى تعمل بدون ترخيص، وبتفقد المحاجر بالمدينة تبين أن المحجر يعمل على مذاولة نشاط صناعي بإعادة تدوير وفرز المواد الحجرية بدون الحصول على التراخيص اللازمة.





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وأضافت" رئيس المدينة" أنه تم تحرير عدة محاضر منها التعدي على مساحة خارج نطاق المساحة المخصصة من الجهة الغربية من المخزن بفتح بوابات في الاسوار، فضلا عن مخالفة الغرض المخصص من أجله قطعة الأرض.





وأشارت إلى أنه تم تحرير محضر بيئي بتخزين خام " الحجر الجيري " دون الحصول على الموافقات البيئية اللازمة، كما تم ضبط سيارة تقوم بنقل الخام دون الحصول على التراخيص من مشروع محاجر المدينة.





وأكدت انه تم تحرير محضر بإتلاف الطبقة الاسفلتية بطول ٤ كيلو متر في الطريق المؤدي الي ميناء أبو طرطور التعديني وإعاقة حركة الطريق، بالإضافة إلى مخالفة إدارة مصنع دون الحصول على موافقه من هيئة التنمية الصناعية.





تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله، والتحفظ على المضبوطات. وجارٍ العرض على النيابة العامة لتتولي التحقيقات .