بعد تخفيض مدة الحجر الصحي.. مئات العالقين يغادرون فنادق العزل بمرسي علم

يغادر مئات النزلاء فنادق الحجر الصحي بمرسي علم، اليوم الثلاثاء، مقر العزل عائدين إلى محافظاتهم، وذلك بعد قرار وزارة الصحة تقليل مدة العزل الطبي للعائدين من الخارج، لتصبح 7 أيام بدلًا من 14 يومًا.





وكشف عاطف عثمان، مدير عام إحد الفنادق السياحية المخصصة للحجر الصحي بمرسي علم، عن تلقى الفنادق تعليمات من وزارة الصحة بتخفيض مدة العزل للمصريين العائدين من الخارج من نزلاء الحجر الصحي بمرسي علم إلى 7 أيام بدلا من 14 يوما، بشرط إجراء تحليل للحالة فإذا جاءت سلبية يستكمل مدة الـ14 يومًا بمنزله، وفي حالة ثبوت إيجابية الحالة وظهور أعراض عليه يتمّ على الفور التعامل معها.





وأوضح مصدر مسؤول بصحة البحر الأحمر ، أنه سيتم بدء تطبيق هذه التعليمات سواء على العالقين الذين يقيمون بالفنادق أو المدن الجامعية المختلفة اعتبارا من اليوم، لافتًا إلى مغادرة المصريين العائدين من الخارج والذين يتوافق عليهم القرار الجديد وهم العائدين عبر رحلات طيران قادمة من مسقط، واشنطن، تنزانيا، الخرطوم، بغداد، أوغندا، لندن.









من جانبه أشار أسامة منير عضو ورئيس لجنة النقل بغرفة شركات السياحة والسفر، إلى أن فنادق مرسى علم استقبلت حتى اليوم أكثر من ثمانية آلاف وخمسمائة مصري من العالقين بالخارج على متن حوالي 47 رحلة طيران استثنائية لإعادة المصريين العالقين في الخارج من عدة دول عربية وأجنبية وأفريقية ووضعهم بعدد من الفنادق والقري السياحية بمرسي علم تحت إشراف طبي كامل وذلك كإجراءات وقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.