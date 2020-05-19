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حوادث

مصرع عاملين وإصابة آخر داخل بيارة صرف صحى فى بورسعيد

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 05:49 م
جثة
جثة
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كتب محمد الغزاوى
لقى اثنان من العمال مصرعهما غرقا داخل بيارة صرف صحي، وأصيب آخر باختناق وإصابات متعددة نتيجة سقوطهم أثناء قيامهم بالعمل فى إحدى بيارات صرف صحي بقرية أم خلف جنوب بورسعيد.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وسيارات الإسعاف ورجال الإنقاذ وقد انتشال المصاب سليم السيد عبد المعين ٤١ سنة ونقله إلى مستشفى السلام بورسعيد وبالفحص الطبى تبين وجود إصابات متعددة بالجسم واختناق وغيبوبة تامة وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعى بالعناية المركزة.

كما تم انتشال جثة كلا من أحمد السيد محمود ٤٠ سنة - محمد إبراهيم الدسوقى ٤١ سنة وتم نقل جثامين المتوفيين إلى مستشفى السلام بورسعيد والتحفظ عليها بالمشرحة وتتولى النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.
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