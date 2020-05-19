افتتاح معرض الأورمان لتوفير ملابس العيد بالمجان للأسر الأولى بالرعاية في بني سويف

أناب محافظ بني سويف، الدكتور محمد هاني غتيم عنه بلال حبش نائب المحافظ لافتتاح معرض ملابس العيد المجانية الذى نظمته جمعية الأورمان بمقر جمعية تنمية المجتمع المحلية بباروط، لخدمة الأسر الأولى بالرعاية والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة.





ورافق النائب في افتتاح المعرض وكيل وزارة التضامن والمحاسب وجيه عبد الرازق رئيس المدينة و إمام أحمد مدير مشروعات الجمعية ببني سويف .





وتجول نائب المحافظ داخل المعرض الذي يضم ألف قطعة ملابس جديدة لجميع الأعمار،مشيدا بتنظيم مثل هذه المعارض، والتي تساعد بشكل فعال فى رفع المعاناة عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية .





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وأشار إلى تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بأهمية توفير الدعم اللازم والتعاون المستمر بين أجهزة المحافظة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني من أجل تحسين مستوى معيشة هذه الأسر.





من جهته أوضح إمام أحمد مدير جمعية الأورمان أنه تم التنسيق مع مديرية التضامن عن طريق الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع لاختيار الأطفال الأيتام وغير القادرين على أن يتم توفير الملابس لجميع أطفال الأسر دون التقيد بعدد محدد بالأسرة .





وأوضح أن المعرض يهدف لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بالقرى الأكثر احتياجًا، من خلال تقديم كافة سبل الرعاية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لهم.