محمود العسيلي في برنامج شيخ الحارة والجريئة.. الليلة

ومن ناحية أخرى طرح كل من الفنان محمود العسيلي، وبهاء سلطان أغنية جديدة بعنوان "أنت استثنائي"، وقد حققت الأغنية نجاحا كبيرا جدا بعد طرحها حيث تصدرت تريند تويتر.





وكان آخر أعمال محمود العسيلي أغنية "جنة تكفينا"، من كلمات يمنى العسيلي، ومن ألحان محمود العسيلي، وتوزيع أمير هداية، وحققت الأغنية نصف مليون مشاهدة بعد طرحها بساعات على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



