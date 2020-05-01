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فن

ملحمة وطنية .. محمود العسيلي يشيد بمسلسل الاختيار

الجمعة 01/مايو/2020 - 09:54 م
صدى البلد
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شروق حمدى
اشاد الفنان محمود العسيلى بمسلسلى الاختيار والبرنس من خلال تغريدة جديدة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر

وقال العسيلى من خلال تغريدته " بعد أسبوع : #الاختيار: ملحمة وطنية جاية في وقتها وابسط تكريم و تقدير لابطال الجيش المصري اللي ضحوا بحياتهم و اللي لسه هناك بيدافعوا عننا و حاميين حدودنا ". 

واضاف العسيلى من خلال تغريدته #البرنس: تمثيل الكل على اعلى مستوى بس زاهر و روجينا في حتة تانية خالص .. مسلسل حلو اوي بيفكرني بمسلسلات زمان التقيلة ".

ومن ناحية أخرى طرح كل من الفنان محمود العسيلي، وبهاء سلطان أغنية جديدة بعنوان "أنت استثنائي"، وقد حققت الأغنية نجاحا كبيرا جدا بعد طرحها حيث تصدرت تريند تويتر.

تقول كلمات الأغنية: "أنت مين .. أنت اللي فيه منك فـ الكون كتير .. ولا انت عارف انك انت غير .. ليك خط سير تمشيله مشاوير .. انت مين .. بتحب نفسك وغيرها مفيش ولا اللي عشان الناس ديما يعيش زي السحاب كله مطر وخير .. انت مين متردد ف الحياة بين البنين ولا اللي عارف رايحة الخطوة فين".

يذكر أن حقق الفنان محمود العسيلي نجاحا كبيرا بأغنية "ابن مصر" مع الفنان مدحت صالح ومصطفى حجاج.
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