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حوادث

مصرع طفلين إثر حريق داخل شقة بالبساتين

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 08:23 م
حريق
حريق
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محمد صبرى
تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق شب داخل شقة بالبساتين ، أسفر عن مصرع طفلين فى عمر الزهور ، بعد ان التهمت النيران محتويات الشقة بالكامل .

تلقت عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا بنشوب حريق داخل شقة بالطابق الثالث بحى البساتين .


على الفور تم توجيه ٥ سيارات اطفاء الى مكان البلاغ ، وتبين من المعاينه تفحم جثة الطفلين بعد ان التهم النيران الشقة ، كما تبين ان والدتهما ذهبت لاحضار الطعام لهم من السوق ، لتعود وتفاجىء بالحادث .

وقد تمكن رجال الاطفاء من محاصرة كرات اللهب قبل ان تمتد لباقى الشقق السكنية المجاورة ، تم تحرير محضر ، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق وبيان سبب الحريق .

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