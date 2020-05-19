مصرع طفلين إثر حريق داخل شقة بالبساتين

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق شب داخل شقة بالبساتين ، أسفر عن مصرع طفلين فى عمر الزهور ، بعد ان التهمت النيران محتويات الشقة بالكامل .





تلقت عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا بنشوب حريق داخل شقة بالطابق الثالث بحى البساتين .





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على الفور تم توجيه ٥ سيارات اطفاء الى مكان البلاغ ، وتبين من المعاينه تفحم جثة الطفلين بعد ان التهم النيران الشقة ، كما تبين ان والدتهما ذهبت لاحضار الطعام لهم من السوق ، لتعود وتفاجىء بالحادث .





وقد تمكن رجال الاطفاء من محاصرة كرات اللهب قبل ان تمتد لباقى الشقق السكنية المجاورة ، تم تحرير محضر ، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق وبيان سبب الحريق .



