ليلى علوي توجه رسالة للفنان جمال سليمان وإيناس الدغيدي

شكرًا للفنان الصديق جمال سليمان المثقف الأصيل، كلمتك ليها معنى كبير اوي عندي والحمدلله كانت عشرة طيبه ونجاح يارب دايمًا يتحققلنا.. بشكر حضرتك جدًا وميرسي للجريئة الجميلة إيناس الدغيدي♥️♥️🙏 @mjamalsoliman @inas.acc #ليلى_علوي #Laila_Eloui