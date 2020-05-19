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فن

ليلى علوي توجه رسالة للفنان جمال سليمان وإيناس الدغيدي

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 08:24 م
ليلى علوى
ليلى علوى
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ندى فكرى
نشرت الفنانة ليلى علوي فيديو عبارة عن كلمة للفنان جمال سليمان يتحدث فيها عنها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وكتبت ليلى معلقة على الفيديو: "شكرا للفنان الصديق جمال سليمان المثقف الأصيل كلمتك لها معنى كبير أوي عندي والحمد لله كانت عشرة طيبة ونجاح يارب دايما يتحققلنا بشكر حضرتك جدا، وميرسي للجريئة الجميلة إيناس الدغيدي".

وجاءت تعليقات متابعيها كالاتي: إنتي جميلة وتستاهلي أكتر من كده.
بنحبك يا ليلى.
جمال سليمان ممثل محترم.

يشار إلى أن ليلى علوي غابت عن رمضان 2019، وكان آخر ‏أعمالها ‏الدرامية ‏مسلسل ‏‏"هي ‏ودافنشي" ‏الذي ‏عرض في رمضان ‏‏2016 ‏وشاركها في بطولته خالد الصاوي‎، ‏وآخر ‏أعمالها ‏السينمائية ‏فيلم ‏‏"الماء ‏والخضرة ‏والوجه الحسن"، وشاركها البطولة منة شلبي وباسم سمرة وهو ‏من ‏إخراج ‏يسري نصر ‏الله‎. ‎
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