رزان المغربي توجه رساله لستيفاني صليبا.. شاهد

View this post on Instagram

ضيفتنا الليلة جاية ومصممة تفوز 💪🏻 بطلة دقيقة صمت #ستيفاني_صليبا هتستعمل كل طاقتها اليوم لتغلب السقاا 🔥 تفتكروا الكارما هتكون في صفّها و تساعدها تغلبوا 🤔🤔 . haute-couture @ahmedabdullah_fa Razan Business manager @kareem.saeed.s stylist @mahaalsagheer hairstylist @georgesmattarofficial makeup-artist @may.kassis Photography @jennifer___abboud