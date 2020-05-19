رزان المغربي توجه رساله لستيفاني صليبا.. شاهد

نشرت الفنانة رزان المغربي صوره لها من خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.





و ظهرت رزان في الصوره مع ستيفاني صليبا و علقت على الصوره قائلة :" ضيفتنا الليله جايه و مصممه تفوز بطله دقيقه صمت ستيفاني صليبا هتستعمل كل طاقتها اليوم لتغلب السقت تفتكروا الكارما هتكون في صفها و تساعدها تغلبوا "





وتفاعل مع الصوره عدد من محبيها حيث جاء تعليق أحدهم كالتالي :" اكيد السقا هيكسب ".





وتابعت أخرى قائلة :" ستيفاني دي سكر انا بحبها اوي ".





و تابعت احد محبين رزان المغربي" اللوك بتاعك يا رزان يجنن كل يوم احلي من اللي قابله "





و تقوم رزان المغربي بتقديم برنامج اغلب السقا في رمضان 2020 .





وكانت آخر أعمال رزان المغربي في الدراما مشاركتها في السباق الدرامي الرمضاني ، بأحداث مسلسل "رسايل" أمام النجمة مي عز الدين.