رزان المغربي توجه رساله لستيفاني صليبا.. شاهد

نشرت الفنانة رزان المغربي صوره لها من خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.
و ظهرت رزان في الصوره مع ستيفاني صليبا و علقت على الصوره قائلة :" ضيفتنا الليله جايه و مصممه تفوز بطله دقيقه صمت ستيفاني صليبا هتستعمل كل طاقتها اليوم لتغلب السقت تفتكروا الكارما هتكون في صفها و تساعدها تغلبوا "
وتفاعل مع الصوره عدد من محبيها حيث جاء تعليق أحدهم كالتالي :" اكيد السقا هيكسب ".
وتابعت أخرى قائلة :" ستيفاني دي سكر انا بحبها اوي ".
و تابعت احد محبين رزان المغربي" اللوك بتاعك يا رزان يجنن كل يوم احلي من اللي قابله "
و تقوم رزان المغربي بتقديم برنامج اغلب السقا في رمضان 2020 .
وكانت آخر أعمال رزان المغربي في الدراما مشاركتها في السباق الدرامي الرمضاني ، بأحداث مسلسل "رسايل" أمام النجمة مي عز الدين.
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ضيفتنا الليلة جاية ومصممة تفوز 💪🏻 بطلة دقيقة صمت #ستيفاني_صليبا هتستعمل كل طاقتها اليوم لتغلب السقاا 🔥 تفتكروا الكارما هتكون في صفّها و تساعدها تغلبوا 🤔🤔 . haute-couture @ahmedabdullah_fa Razan Business manager @kareem.saeed.s stylist @mahaalsagheer hairstylist @georgesmattarofficial makeup-artist @may.kassis Photography @jennifer___abboud