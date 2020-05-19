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فن

رزان المغربي توجه رساله لستيفاني صليبا.. شاهد

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 08:23 م
رزان مغربى
رزان مغربى
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ندى فكرى
نشرت الفنانة رزان المغربي صوره لها من خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

و ظهرت رزان في الصوره مع ستيفاني صليبا و علقت على الصوره قائلة :" ضيفتنا الليله جايه و مصممه تفوز بطله دقيقه صمت ستيفاني صليبا هتستعمل كل طاقتها اليوم لتغلب السقت تفتكروا الكارما هتكون في صفها و تساعدها تغلبوا "

وتفاعل مع الصوره عدد من محبيها حيث جاء تعليق أحدهم كالتالي :" اكيد السقا هيكسب  ".

وتابعت أخرى قائلة :" ستيفاني دي سكر انا بحبها اوي ".

و تابعت احد محبين رزان المغربي" اللوك بتاعك يا رزان يجنن كل يوم احلي من اللي قابله "

و تقوم رزان المغربي بتقديم برنامج اغلب السقا في رمضان 2020 .

وكانت آخر أعمال رزان المغربي في الدراما مشاركتها في السباق الدرامي الرمضاني ، بأحداث مسلسل "رسايل" أمام النجمة مي عز الدين.
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