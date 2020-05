حبيب وقريب .. أصالة توجه رسالة لشقيقها أنس نصري .. شاهد

View this post on Instagram

‎لولا وجودك في حياتي ماكان للأمان مكان في حياتي كلّها على الإطّلاق .. أنت الطيّب الكريم الحنون الّذي تتمنّاه إبنًا لها كلّ أُمّ .. وأخًا شهمًا أمين تحلم فيه كلّ أخت .. أنت أخي الحبيب القريب .. وأنّت أبي الّذي قرّر أنّ يكون أعزّ صّديق .. معًا دائمًا ياأجمل خال لأبنائي الّذين يرونك أيضًا كما أراك .. وأنا دائمًا صوتك وأنت الّذي تُحرّك وتسيطر وتستوعب وتُشجّع لنبقى دائمًا أنت وأنا قدوة للنّجاح وللعزيمة وللسموّ ..أحبّك وأفخر بك ياأجمل شباب العالم وأطّيبهم ياأخي #اصالة