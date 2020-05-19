حبيب وقريب .. أصالة توجه رسالة لشقيقها أنس نصري .. شاهد









وعلقت أصالة نصرى قائلة : "‎لولا وجودك في حياتي ماكان للأمان مكان على الإطّلاق .. أنت الطيّب الكريم الحنون الّذي تتمنّاه إبنًا لها كلّ أُمّ.. وأخًا شهمًا أمين تحلم فيه كلّ أخت .. أنت أخي الحبيب القريب.









وأضافت "وأنّت أبي الّذي قرّر أنّ يكون أعزّ صّديق .. معًا دائمًا ياأجمل خال لأبنائي الّذين يرونك أيضًا كما أراك .. وأنا دائمًا صوتك وأنت الّذي تُحرّك وتسيطر وتستوعب وتُشجّع لنبقى دائمًا أنت وأنا قدوة للنّجاح وللعزيمة وللسموّ ..أحبّك وأفخر بك ياأجمل شباب العالم وأطّيبهم ياأخي

#اصالة.









يذكر أن النجمة أصالة نصرى احتفلت الاسبوع الماضي بعيد ميلادها الـ 51 مع جمهورها عبر بث مباشر، موضحة أنها لا تحب الاحتفال بعيد ميلادها عندما كانت شابة.









وقالت اصالة نصري خلال مقطع فيديو عرض خلال برنامج "mbc trending" إنها عاشت في متاهات الحياة منذ سنوات، مشيرة إلى أنها تحتفل الآن بعيد ميلادها الـ 51سنة.















