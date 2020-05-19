AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

حبيب وقريب .. أصالة توجه رسالة لشقيقها أنس نصري .. شاهد

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 09:37 م
اصالة وشقيقها
اصالة وشقيقها
Advertisements
محمد بدران
وجهت الفنانة السورية أصالة عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، رسالة لشقيقها أنس نصري، ونشرت صورة تجمعها به.


وعلقت أصالة نصرى قائلة : "‎لولا وجودك في حياتي ماكان للأمان مكان على الإطّلاق .. أنت الطيّب الكريم الحنون الّذي تتمنّاه إبنًا لها كلّ أُمّ.. وأخًا شهمًا أمين تحلم فيه كلّ أخت .. أنت أخي الحبيب القريب.


وأضافت "وأنّت أبي الّذي قرّر أنّ يكون أعزّ صّديق .. معًا دائمًا ياأجمل خال لأبنائي الّذين يرونك أيضًا كما أراك .. وأنا دائمًا صوتك وأنت الّذي تُحرّك وتسيطر وتستوعب وتُشجّع لنبقى دائمًا أنت وأنا قدوة للنّجاح وللعزيمة وللسموّ ..أحبّك وأفخر بك ياأجمل شباب العالم وأطّيبهم ياأخي
#اصالة.


يذكر أن النجمة أصالة نصرى احتفلت الاسبوع الماضي بعيد ميلادها الـ 51 مع جمهورها عبر بث مباشر، موضحة أنها لا تحب الاحتفال بعيد ميلادها عندما كانت شابة. 


وقالت اصالة نصري خلال مقطع فيديو عرض خلال برنامج "mbc trending" إنها عاشت في متاهات الحياة منذ سنوات، مشيرة إلى أنها تحتفل الآن بعيد ميلادها الـ 51سنة.




View this post on Instagram

‎لولا وجودك في حياتي ماكان للأمان مكان في حياتي كلّها على الإطّلاق .. أنت الطيّب الكريم الحنون الّذي تتمنّاه إبنًا لها كلّ أُمّ .. وأخًا شهمًا أمين تحلم فيه كلّ أخت .. أنت أخي الحبيب القريب .. وأنّت أبي الّذي قرّر أنّ يكون أعزّ صّديق .. معًا دائمًا ياأجمل خال لأبنائي الّذين يرونك أيضًا كما أراك .. وأنا دائمًا صوتك وأنت الّذي تُحرّك وتسيطر وتستوعب وتُشجّع لنبقى دائمًا أنت وأنا قدوة للنّجاح وللعزيمة وللسموّ ..أحبّك وأفخر بك ياأجمل شباب العالم وأطّيبهم ياأخي #اصالة

A post shared by Assala (@assala_official) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أدام الله نعمة الثقة.. اصالة نصري فى اطلالة ساحرة مع شقيقتها.. شاهد

بـ شعر بلوند.. أصالة تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

مي فاروق تهنئ أصالة بعيد ميلادها

أطيب أخت وأحلى رفيقة.. شقيق أصالة يهنئها بعيد ميلادها

مصدر الحنان والبهجة.. سارة الطباخ تهنئ أصالة بعيد ميلادها

ترشيحاتنا

الصحة: تسجيل أعلى معدل يومي للإصابة بفيروس كورونا منذ ظهور الوباء فى مصر

السعودية تسجل 2509 إصابات جديدة بـ كورونا.. والإجمالي يقترب من 60 ألفا

اشتعال النيران في نخل مستشفى حميات إمبابة بالجيزة

حرائق المحافظات .. 10 سيارات إطفاء للسيطرة على نيران مخزن السلاب .. واشتعال ميكروباص بلبيس

ترامب: هيدروكسي كلوروكين يعزز الوقاية ضد فيروس كورونا

بـ سكين.. جريمة قتل بأحد فنادق مكة هزت السعودية.. القصة كاملة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انواع القهوه البارده .. أسهل طرق التحضير

طريقة عمل حلوى الهلال للشيف زينب مصطفى.. فيديو

أنيقة ورياضية .. مرسيدس E-Class تكشف عن كوبيه وكابريوليه لأول مرة .. صور