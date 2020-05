أطيب أخت وأحلى رفيقة.. شقيق أصالة يهنئها بعيد ميلادها

View this post on Instagram

كل سنه و كل ثانيه و انتي بخير يا احن و اعظم ام و اطيب اخت و احلى رفيقه ،، ايامك الجايه انشالله مليانه هنا و طيبه و واحة بال يا ست الكل . @assala_official