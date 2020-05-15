أطيب أخت وأحلى رفيقة.. شقيق أصالة يهنئها بعيد ميلادها

كل سنة وكل ثانية وانتي بخير يا أحن وأعظم أم وأطيب أخت وأحلى رفيقة ،، أيامك الجاية انشالله مليانة هنا و طيبة وراحة بال يا ست الكل».

من جهة أخرى، أعلنت الفنانة السورية أصالة نصري الاحتفال بعيد ميلادها ال 51 مع جمهورها من خلال بث مباشر عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





ونشرت أصالة صورة لها وعلقت أصالة على الصورة قائلة " صباح الخير حبايبي اليوم بعد الساعه تسعه بالليل رح كون بينكم مباشرة على الأنستغرام .. رح احتفل بعيدي معكم .. #أصالة".



