أطيب أخت وأحلى رفيقة.. شقيق أصالة يهنئها بعيد ميلادها

نشر أنس نصري مقطع فيديو قصيرا له عبر حسابه الشخصي على تطبيق إنستجرام، ظهر فيه مع شقيقته الفنانة أصالة نصري، ليهنئها بعيد ميلادها الذي يوافق اليوم الجمعة 15 مايو.
وعلق أنس، شقيق أصالة نصري، على الفيديو قائلًا: «كل سنة وكل ثانية وانتي بخير يا أحن وأعظم أم وأطيب أخت وأحلى رفيقة ،، أيامك الجاية انشالله مليانة هنا و طيبة وراحة بال يا ست الكل».
من جهة أخرى، أعلنت الفنانة السورية أصالة نصري الاحتفال بعيد ميلادها ال 51 مع جمهورها من خلال بث مباشر عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.
ونشرت أصالة صورة لها وعلقت أصالة على الصورة قائلة " صباح الخير حبايبي اليوم بعد الساعه تسعه بالليل رح كون بينكم مباشرة على الأنستغرام .. رح احتفل بعيدي معكم .. #أصالة".
يذكر أن أصالة أعلنت، انفصالها بشكل رسمي، عن المخرج طارق العريان، بعد زواج دام 14 عاما.