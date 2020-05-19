أنا الكابتن «16»..قائد أورلاندو: الأهلي أقوى من الزمالك.. وفوز صن داونز 5-0 لم يكن متوقعا

تمنح شارة القيادة لأكبر اللاعبين في الفريق، أو أكثرهم قضاءً للأعوام داخل الفريق، كما تمنح للاعب صغير في السن، لكن يجب أن تتوفر فيه صفات القيادة.
قائد الفريق يلعب دورًا هامًا على أرضية الملعب وخارجه، ويقوم بتجميع اللاعبين حوله، يحافظ على استقرار فريقه، هو مدرب للاعبي فريقه على أرضية الميدان، لذا فهو في بعض الأوقات يكون أهم عنصر في الفريق، و مصدرا كبيرا لقوته.
وزخرت الكرة المصرية والعربية بالعديد من قائدي فرقهم، منهم من بقى مع فريقه طيلة مشواره، لحبه لشعار ناديه.. وفي سلسلة "أنا الكابتن"، نسلط الضوء على كباتن فرق الدوري الممتاز سواء في مصر أو خارجها عبر التاريخ، لنعرف كيف كانوا عاملًا مؤثرًا في نجاح فرقهم.
وحارونا اليوم، لاكي ليكلجاوثي قائد فريق أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي السابق، الذي لعب نهائي دوري أبطال أفريقيا نسخة 2013 أمام الأهلي والتي حقق خلالها المارد الأحمر اللقب بعد الفوز بنتيجة 3-1.
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في البداية .. كيف جاء قرار الاعتزال في 2016 مع أورلاندو بعد مسيرتك الطويلة في جنوب أفريقيا؟
"لم يكن قرارا سهلا نهائيا كنت أتمنى أن أستمر في الملاعب لفترة أطول لكني عانيت من الإصابات، منذ موسم 2007 تعرضت لإصابة وأخبرني الطبيب أني لن أصلح للعب مرة أخري وأن ركبتي أصبحت ضعيفة مثل طفل في سن العشر سنوات، لكني لم أستسلم نهائيا حتى جاء موسم 2015 الذي عانيت فيه من الإصابة حتى أني لم ألعب طوال هذا الموسم".
"قررت بعد ذلك أن أنهي علاقتي بكرة القدم وفضلت أن آخذ راحة وأقترب من عائلتي أكثر وحاليا أنا أعمل في مجال الطعام ومسابقات كرة القدم للناشئين في جنوب افريقيا مثل بطولة كوكاكولا".
لماذا اختفى فريق أورلاندو عن المنافسة الأفريقية؟
"كرة القدم تعتمد على الحظ ونحن حاليا لا نملك الحظ في بطولات أفريقيا رغم أننا ننافس على بطولة الدوري ونملك حاليا فريقا جيدا، لكن عندما نخسر في أفريقيا من فرق في مصر أو المغرب أو الكونغو يكون دائما عذر وراء الهزيمة، لكن لا نقبل أي أعذار عندما نخسر في جنوب أفريقيا".
لكن الإنتدابات التي حصلنا عليها في أورلاندو معظمهم لاعبون لا يملكون خبرة اللعب في افريقيا ولا يعرفون كيف يتعاملون مع أجواء السفر وتغير الطقس لكن إذا حافظت الإدارة على هؤلاء الوضع سيتغير".
هل تتذكر نسخة 2013 ببطولة دوري أبطال أفريقيا وخوض النهائي .. ما هو تقييمك لهذه النسخة؟
"كانت بطولة رائعة، وخبرة كبيرة اكتسبناها كلاعبين وناد، عندما تلعب أمام الأهلي والزمالك وتهزمهم على أرضهم بنتيجة كبيرة أيضا، ليس سهلا أن تفوز على الفرق المصرية في عقر دارهم، ذهبنا إلى مصر مرتين خلال دور المجموعات وعدنا منتصرين وهذا في حد ذاته انتصار وبطولة اكتسبنا احترام الجميع في جنوب أفريقيا منذ لحظة وصولنا المطار الجماهير احتفلت بنا وكأننا حصدنا البطولة، لا أنسي عندما كان المشجعون يهتفون "الكابيتانو الكابيتانو" حتى عندما وصلنا إلى النهائي عرفنا كيف نتعامل مع الضغط ونتأقلم مع الأوضاع".
واجهت الأهلي 3 مباريات .. من اللاعب الذي لفت انتباهك في الفريق؟
"جميع اللاعبين كانوا رائعين، لكن بالنسبة لي أبو تريكة هو اللاعب الذي كنت أنتظر المباراة لمقابلته، لديه خبرات كبيرة وأظهرها أمامنا ويعرف كيف يتعامل مع المباريات وظهرت كل الخبرات في النهائي عندما سجل هدفين في الذهاب والاياب يعجبني في أدائه الهدوء".
هل تتذكر هدف أبو تريكة من الركلة الحرة في النهائي ؟
لا أحد في جنوب أفريقيا سينسي هذا الهدف، كانت ركلة حرة وليست قريبة من المرمي لكنه وضعها بسهولة في الشباك لا أعلم كيف وضعها جميعنا كنا في حالة ذهول من هذا الهدف كنت سأصفق له بعد الهدف، كان حلمي طوال حياتي أن ألعب معه في نفس الفريق لكني لعبت أمامه ثلاث مباريات.
أبو تريكة يمكنني أن أقارنه بـ "زيدان" أو يمكنني أن أطلق عليه "زيدان أفريقيا"، عندما تصل إليه الكرة يعرف كيف يتعامل معها جيدا ولا أعرف لماذا لم يحترف في ناد أوروبي كبير لأنه كان يستحق وأتمنى له التوفيق دائما".
واجهت الأهلي والزمالك أكثر من مرة.. من في رأيك الأقوى بين الفريقين؟
"بالنسبة لي الإثنان فريقان كبيران ولكني سأذهب إلى الأهلي، لأن مواجهة الأهلي كانت أصعب، وبالمناسبة عندما لعبنا أمام الفريقين كانوا صائمين في رمضان وكنا نعلم ذلك ولعبنا على هذه النقطة أمامهم والكرات العالية التي تعتمد على إرهاق الخصم وبذل مجهود في الجري".
هل كنت تتوقع هزيمة الأهلي 5-0 أمام صن داونز؟
لم يتوقع أحد هنا نهائيا هذه النتيجة هي نتيجة كبيرة تفاجأت بالنتيجة لم أشاهد المباراة لكن عندما رأيت الملخص تفاجأت بأداء صن داونز قتل الأهلي بالهجمات المرتدة، لا أعرف لماذا اعتمد الأهلي على هذه الطريقة خارج ملعبه، نحن لا نعرف الكواليس لكن هناك سببا وراء الهزيمة".
من تتوقع أن يفوز بدوري أبطال أفريقيا في النسخة الحالية؟
"لا نستطيع التوقع في الوقت الحالي من سيحصد اللقب هذا العام جميع الفرق كبار ولديهم خبرات، لكني أتوقع أن صن داونز أصبح جاهزا من أجل المنافسة على كل نسخة في السنوات المقبلة وأتوقع أن يحصدوا اللقب بسبب مدربهم ولاعبين يملكونهم في الوقت الحالي".